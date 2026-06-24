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محمد البخیتی از رهبران جنبش انصار الله یمن در صفحه کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس به عربستان سعودی، امارات، عوامل و مزدوران آنها هشدار داد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، محمد البخیتی از رهبران جنبش انصار الله یمن در صفحه کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت، به عربستان سعودی، امارات، عوامل و مزدورانشان هشدار میدهیم که هم اینک و پیش از اینکه دیر شود، چمدانهای خود را ببندید و یمن را ترک کنید، زیرا که هرگونه تاخیر برای شما خطرناک خواهد بود.
خطاب به مزدوران فریب خورده در اردوگاههای عربستان، امارات و رژیم صهیونیستی خواه فرمانده هان و خواه عناصر عادی میگوییم که هر کس از شما قادر است وضعیت خود را سرو سامان دهد و با دولت صنعاء هماهنگ کند، اینکار را بکند و هر کس نمیتواند اینکار را انجام دهد ولی امکان رفتن به هر کشور عربی یا اروپایی دارد آن را انجام دهد. نصیحت ما به شما این است که به صفوف میهن بازگردید پیش از اینکه صنعاء در توبه را و عربستان پنجرههای خود را ببندد، زیرا که تاریخ به شما رحم نخواهد کرد. بیش از این نمیتوانم توضیح دهم. برنگردید و فراموش نکنید و نگویید که ما توصیه نکردیم. نیروهای مسلح یمن از ملت این کشور میخواهند برای آمادگی برای تحولات بعدی در آماده باش کامل باشند، زیرا روزهای آینده آبستن حوادث بزرگ به اذن خدای بلندمرتبه خواهد بود.