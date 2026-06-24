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رقابتهای هاکی چمن قهرمانی آسیا در قزاقستان در حال برگزاری است و تیم هاکی چمن ایران در دومین دیدار خود نتیجه را به میزبان واگذار کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم هاکی چمن امید ایران در دومین دیدار خود در رقابتهای قهرمانی آسیا در قزاقستان، امروز چهارشنبه سوم تیر به مصاف تیم میزبان رفت و با نتیجه ۴ بر صفر نتیجه را واگذار کرد.
مهدی سلیمی، محسن کاظمی، اشکان ذوالفقارخانیان، سیدمحمدمهدی منوری، محمد رشیدی، علیرضا تقیتاش، امیررضا خلجی، پارسا رجبی، مهیار محمدی، محمد پویا، مهدی گلستان، نیما مصلحی، محمدرضا بازرسان، امیرحسین شاهی، یوسف عابدینی، بنیامین نیرومندتبار، محمدطاها زارعی و محمدهادی نظری بازیکنان حاضر در این تورنمنت هستند.
بازیکنان هاکی چمن امید ایران در اولین دیدار نیز نتیجه را به تیم تایلند واگذار کردند.
تیم هاکی چمن امید ایران فردا پنجشنبه در آخرین دیدار خود در مرحله گروهی به مصاف تیم ملی ازبکستان خواهد رفت.