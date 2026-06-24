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گرمای هوای مهرانِ گرمسیر، این روزها با دماسنج عشق سنجیده میشود؛ دماسنجی آسمانی که گرمای عشق به حسین (ع) را در سرزمین دلهای عاشق، اندازه میگیرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ محرم؛ حال و هوای مرز مهران را با هیچ زبان و قلمی نمیتوان توصیف کرد؛ در مرز، تا چشم کار میکند، قدمهائیست که با عشق برداشته میشود.
شلوغی جمعیت عزاداران، پرچمهایی که به نام حسین و عباس مزین شده است و اشکهایی که با نوای نوحهخوانی ها، همنوا میشوند، حس و حالی نه، گفتنی؛ که دیدنی به این مسیر نورانی بخشیده است.