گرمای هوای مهرانِ گرمسیر، این روز‌ها با دماسنج عشق سنجیده می‌شود؛ دماسنجی آسمانی که گرمای عشق به حسین (ع) را در سرزمین دل‌های عاشق، اندازه می‌گیرد.

اوج گرمای عشق به حسین، حال و هوای وصف نشدنی این روز‌های مرز مهران

اوج گرمای عشق به حسین، حال و هوای وصف نشدنی این روز‌های مرز مهران

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ محرم؛ حال و هوای مرز مهران را با هیچ زبان و قلمی نمی‌توان توصیف کرد؛ در مرز، تا چشم کار می‌کند، قدم‌هائیست که با عشق برداشته می‌شود.

شلوغی جمعیت عزاداران، پرچم‌هایی که به نام حسین و عباس مزین شده است و اشک‌هایی که با نوای نوحه‌خوانی ها، هم‌نوا می‌شوند، حس و حالی نه، گفتنی؛ که دیدنی به این مسیر نورانی بخشیده است.