به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، محبوب عبدالله‌پور با اشاره به وضعیت نگران‌کننده ترافیک در برخی نقاط تبریز اظهار کرد: بخشی از گره‌های ترافیکی که شهروندان روزانه با آن دست‌وپنج نرم می‌کنند، مستقیم با نحوه صدور مجوز‌ها در ارتباط است؛ مجوز‌هایی که متأسفانه بدون در نظر گرفتن ظرفیت معابر، کمبود پارکینگ و پیوست‌های تخصصی ترافیکی صادر می‌شوند.

وی با تصریح بر اینکه سرعت صدور مجوز نباید فدای کیفیت و پیامد‌های شهری شود افزود: متأسفانه در حال حاضر بسیاری از مجوز‌های صنفی بدون ارزیابی کارشناسی از تأثیر فعالیت واحد مورد نظر بر ترافیک منطقه صادر می‌گردد. به‌عنوان نمونه، استقرار متراکم چندین نمایشگاه خودرو، فروشگاه‌های زنجیره‌ای یا مراکز خدماتی پرتردد در یک محدوده محدود، بدون پیش‌بینی فضای لازم کارایی شبکه معابر را مختل کرده و گره‌های ترافیکی غیرضروری ایجاد می‌کند.

مدیرعامل سازمان مدیریت و مهندسی شبکه حمل‌ونقل شهرداری تبریز بر ضرورت ایجاد یک سازوکار هماهنگ بین‌دستگاهی تأکید کرد و گفت: صدور مجوز برای واحد‌هایی همچون مدارس غیردولتی یا واحد‌های صنفی بزرگ‌مقیاس، نباید بدون استعلام و اخذ نظر تخصصی شهرداری و متولیان حمل‌ونقل شهری انجام شود.

عبدالله‌پور اصلاح فرایند‌های موجود را در نهاد‌های صادرکننده مجوز خواستار شد و تصریح کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط باید پیش از صدور هرگونه پروانه کسب، جانمایی و کاربری‌های پیشنهادی را با استاندارد‌های ترافیکی تطبیق دهند تا از تحمیل بار ترافیکی جدید بر شریان‌های اصلی شهر جلوگیری شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، «ضعف در بازدارندگی قوانین» را ضلع دیگر مشکلات ترافیکی تبریز دانست و خاطرنشان کرد: پایین بودن نرخ جرایم رانندگی، تأخیر در اعمال قانون و پایین بودن احتمال برخورد با تخلفات، موجب شده است تا برخی رفتار‌های پرخطر و بی‌نظمی‌های ترافیکی به یک هنجار نادرست تبدیل شود.