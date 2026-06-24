رئیس جمهور ترکیه گفت: اسرائیل با کوچک‌ترین چشم انداز صلح نیز مخالفت می‌کند اما با وجود اقدامات تحریک آمیز رژیم صهیونیستی، صلح در منطقه برقرار خواهد شد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از آناتولی، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه، امروز چهارشنبه اعلام کرد مرحله‌ای حساس‌تر در منطقه آغاز شده و افزود اسرائیل با کوچک‌ترین چشم انداز صلح نیز مخالفت می‌کند.

اردوغان در برابر اعضای فراکسیون پارلمانی حزب عدالت و توسعه در پارلمان ترکیه گفت: "می دانیم که اسرائیل حتی کوچک‌ترین امکان صلح را هم تحمل نمی‌کند. "

او در سخنانی درباره تحولات اخیر منطقه تأکید کرد "اظهارات مقامات سیاسی اسرائیل در ده روز گذشته نشان می‌دهد به جای یک دولت هدایت شده با منطق، با گروهی از تندرو‌ها رو‌به‌رو هستیم که کنترل خود را از دست داده‌اند. "

وی افزود: "وضعیت به قدری وخیم است که هر طرف، طرف دیگر را متهم می‌کند که افراد کمتری را کشته و خون کمتری ریخته است. "

اردوغان گفت "برخی گروه‌ها در اسرائیل نمی‌خواهند سلاح‌ها در منطقه خاموش شوند و تلاش می‌کنند توافق اخیر حاصل شده از طریق رایزنی‌های گسترده دیپلماتیک را تضعیف کنند. "

او اسرائیل را "شبکه‌ای از کشتار که تروریسم و اشغال را به سیاست رسمی دولت تبدیل کرده است" توصیف کرد و گفت "این رژیم تمام تلاش خود را به کار بسته تا اجماعی که در پی تلاش‌های همه طرف‌ها طی ده روز گذشته به دشواری به دست آمده را برهم بزند. "

او افزود "کسانی که مسئول این اقدامات هستند، تا زمانی که به اهداف خود برسند، به تلاش هایشان ادامه خواهند داد. اگر صلح قرار است در منطقه ما برقرار شود، با وجود اسرائیل خواهد بود. اگر قرار است در منطقه ما آرامش برقرار شود، با وجود تحریکات اسرائیل خواهد بود. "

رییس جمهور ترکیه خاطرنشان کرد "هر کاری که این شبکه کشتار انجام دهد، نمی‌تواند مانع از آن شود که صلح، عدالت، ثبات و رفاه در منطقه ما غالب شود. ترکیه به حمایت از تلاش‌های دیپلماتیک برای بهره گیری از هر فرصت صلح ادامه خواهد داد. ما از هیچ تلاشی برای اطمینان یافتن از استفاده از کوچک‌ترین فرصت صلح دریغ نخواهیم کرد. "

اردوغان در پایان گفت "آنکارا در روز‌های آینده نیز از تلاش‌ها برای دستیابی به یک راه حل دائمی برای بحران مرتبط با ایران حمایت خواهد کرد. "

آمریکا و ایران در ۱۸ ژوئن یک تفاهم نامه امضا کردند و روز یکشنبه در سوئیس، با میانجی گری پاکستان و قطر، گفت‌و‌گو‌هایی را برای دستیابی به توافقی جهت پایان دادن به جنگی آغاز کردند که آمریکا و اسرائیل در ۲۸ فوریه علیه ایران آغاز کرده‌اند.

با وجود تفاهم نامه میان آمریکا و ایران که خواستار توقف درگیری‌ها در همه جبهه ها، از جمله لبنان، شده است، اسرائیل همچنان به حملات خود در لبنان ادامه می‌دهد.