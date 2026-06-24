معاون بهره‌برداری و توسعه فاضلاب آبفا منطقه بندرماهشهر گفت: اجرای طرح لایروبی منطقه‌ای شبکه فاضلاب در این شهرستان موجب کاهش چشمگیر مشکلات شبکه و ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی به شهروندان شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مرتضی شیرانی با اشاره به اجرای رویکرد جدید در نگهداشت شبکه فاضلاب شهری اظهار داشت: از شهریورماه سال ۱۴۰۴ طرح لایروبی منطقه‌ای شبکه فاضلاب با هدف افزایش کارایی شبکه، کاهش پس‌زدگی فاضلاب و مدیریت اصولی عملیات بهره‌برداری در سطح شهر آغاز شده است.

وی افزود: در این روش، عملیات لایروبی به صورت کامل و پیوسته از آخرین منهول متصل به تلمبه‌خانه تا ابتدایی‌ترین نقاط شبکه در هر منطقه انجام می‌شود؛ اقدامی که موجب پاکسازی کامل مسیر انتقال فاضلاب و جلوگیری از بروز گرفتگی‌های مکرر در خطوط شبکه می‌شود.

شیرانی با اشاره به نتایج اجرای این طرح بیان کرد: بررسی آمارهای ثبت‌شده نشان می‌دهد با اجرای لایروبی منطقه‌ای، موارد پس‌زدگی فاضلاب در مناطق تحت پوشش طرح حدود ۶۰ درصد کاهش یافته است که این موضوع بیانگر تأثیر مستقیم این رویکرد در بهبود عملکرد شبکه فاضلاب شهری است.

معاون بهره‌برداری و توسعه فاضلاب آبفا منطقه بندرماهشهر ادامه داد: مقایسه آمار سه‌ماهه نخست سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ نیز نشان می‌دهد تعداد موارد پس‌زدگی فاضلاب از ۳۲۳۱ مورد به ۱۸۷۹ مورد کاهش یافته که نشان‌دهنده تداوم اثرگذاری این طرح در بهبود وضعیت شبکه است.

شیرانی با اشاره به مناطق اجرا شده در قالب این طرح گفت: عملیات لایروبی منطقه‌ای در بخش‌های مختلف شهر از جمله فاز ۳، فاز ۴، فاز ۵، فاز ۶، خیابان شریفی، کوی آزادگان، خیابان شهید مجدم، طالقانی ، بلوار جانبازان و کوچه‌های منتهی به آن انجام شده و عملیات در منطقه کوی سعدی نیز در حال اجرا است.

وی همچنین از بهبود قابل توجه در زمان رسیدگی به گزارش‌های مردمی خبر داد و افزود: با اجرای این طرح و کاهش مشکلات تکراری شبکه، زمان رسیدگی به گزارش‌های ثبت‌شده در سامانه ۱۲۲ که پیش از این گاهی بیش از یک هفته طول می‌کشید، اکنون به حداکثر ۲۴ ساعت کاهش یافته است.

مرتضی شیرانی در ادامه به اجرای پروژه نصب و همسطح‌سازی دریچه‌های منهول اشاره کرد و گفت: در سال ۱۴۰۴ در مجموع ۹۴۶ دریچه منهول در سطح شهر نصب و همسطح‌سازی شده است که استفاده از دریچه‌های بتن فشرده و فاقد ارزش بازیافتی در این پروژه، نقش مهمی در کاهش سرقت دریچه‌ها و افزایش ایمنی معابر شهری داشته است.

معاون بهره‌برداری و توسعه فاضلاب آبفا منطقه بندرماهشهر در پایان با تأکید بر اهمیت استمرار این رویکرد در مدیریت شبکه فاضلاب شهری اظهار داشت: با توجه به نتایج مثبت حاصل از اجرای این طرح، توسعه لایروبی منطقه‌ای در سایر مناطق شهری در دستور کار قرار دارد تا با افزایش پایداری عملکرد شبکه، سطح خدمات‌رسانی به شهروندان بیش از پیش ارتقا یابد.