رئیس پلیس راهور سیستان و بلوچستان گفت: به منظور تسهیل در عبور، مرور و افزایش ضریب ایمنی و جلوگیری از حوادث ترافیکی در روز عاشورا، محدودیت‌های ترافیکی در مسیرهای منتهی به گلزار شهدای شهرستان زاهدان، از ساعت ۰۵:۳۰ صبح تا پایان مراسمات، اعمال خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز سیستان و بلوچستان، سرهنگ حجت پرهیزگار بیان کرد: محدودیت‌های ترافیکی بلوار شهید سردار سلیمانی به سمت گلزار شهدا، تقاطع میرحسینی - رجایی به سمت گلزار شهدا، خیابان مولوی از تقاطع مصطفی - مولوی به سمت گلزار شهدا، خیابان امیر از تقاطع مصطفی - امیر به سمت بلوار سید الشهداء، خیابان شریعتی از تقاطع مصطفی - شریعتی به سمت بلوار سید الشهداء، خیابان طالقانی از تقاطع مصطفی - طالقانی به سمت بلوار سیدالشهداء، خیابان آزادی از تقاطع مصطفی - آزادی به سمت میدان کارگر، بلوار کشاورز از مقابل آتش نشانی به سمت میدان کارگر، خیابان مجیدیه از میدان مجیدیه مقابل کلانتری ۱۳ به سمت میدان کارگر اتخاد خواهد شد.

وی از شهروندان و رانندگان خواست، جهت جلوگیری از انسداد مسیر‌ها و نظم بخشی به پارک خودرو‌ها در حاشیه معابر سطح شهر و حداقل رساندن مشکلات ترافیکی، تسهیل در عبور و مرور از توقف‌هایی نظیر پارک دوبل در حریم تقاطع‌ها و محل‌های ممنوع در مسیر‌های اعلام شده خودداری نموده، و در زمان اعمال محدودیت‌ها، از خیابان‌های مجاور جایگزین، جهت تردد استفاده گردد.