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مراسم خطبه خوانی شب عاشورا با حضور باشکوه عزاداران حسینی در حرم مطهر رضوی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، این آیین معنوی هم زمان با شب عاشورای حسینی بعد از اقامه نماز مغرب و عشا، در صحن پیامبر اعظم (ص) حرم مطهر رضوی با حضور تولیت آستان قدس رضوی، نماینده ولیفقیه در استان، خادمان حرم مطهر حضرت رضا (ع) و زائران و مجاوران عزادار ابا عبد الله الحسین(ع) برگزار شد.
آیین با تلاوت آیاتی چند از کلامالله مجید آغاز شد و در ادامه، تولیت آستان قدس رضوی دور تسلیت و تعزیت از صفوف خادمان بارگاه منور رضوی به عمل آورد.
پس از سخنرانی تولیت آستان قدس رضوی و مراسم «شمعگردانی» خطبه شب عاشورا قرائت شد.
بر اساس رویکردهای ابلاغی تولیت آستان قدس رضوی، تغییراتی امسال در متن خطبهخوانی ایجاد شده است که ضمن گرامیداشت یاد و خاطره بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، امام خمینی (ره)، برای ایشان و رهبر شهید انقلاب، حضرت آیتالله سید علی خامنهای (رضوانالله تعالی علیه)، رحمت و مغفرت الهی طلب شده است .
همچنین در این متن، خادمان و زائران برای سلامتی و طول عمر رهبر معظم انقلاب، حضرت آیتالله سید مجتبی حسینی خامنهای، دست به دعا بر داشتند و مراسمی سرشار از معنویت و تجدید بیعت با آرمانهای انقلاب اسلامی رقم خورد.