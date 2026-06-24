به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، این آیین معنوی هم زمان با شب عاشورای حسینی بعد از اقامه نماز مغرب و عشا، در صحن پیامبر اعظم (ص) حرم مطهر رضوی با حضور تولیت آستان قدس رضوی، نماینده ولی‌فقیه در استان، خادمان حرم مطهر حضرت رضا (ع) و زائران و مجاوران عزادار ابا عبد الله الحسین(ع) برگزار شد.

آیین با تلاوت آیاتی چند از کلام‌الله مجید آغاز شد و در ادامه، تولیت آستان قدس رضوی دور تسلیت و تعزیت از صفوف خادمان بارگاه منور رضوی به عمل آورد.

پس از سخنرانی تولیت آستان قدس رضوی و مراسم «شمع‌گردانی» خطبه شب عاشورا قرائت شد.

تغییرات در متن خطبه؛ از تعظیم شعائر تا تجدید میثاق

بر اساس رویکرد‌های ابلاغی تولیت آستان قدس رضوی، تغییراتی امسال در متن خطبه‌خوانی ایجاد شده است که ضمن گرامیداشت یاد و خاطره بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران، امام خمینی (ره)، برای ایشان و رهبر شهید انقلاب، حضرت آیت‌الله سید علی خامنه‌ای (رضوان‌الله تعالی علیه)، رحمت و مغفرت الهی طلب شده است .

همچنین در این متن، خادمان و زائران برای سلامتی و طول عمر رهبر معظم انقلاب، حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای، دست به دعا بر داشتند و مراسمی سرشار از معنویت و تجدید بیعت با آرمان‌های انقلاب اسلامی رقم خورد.