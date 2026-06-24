پخش زنده
امروز: -
مرکز اطلاعرسانی پلیس لرستان با اشاره به به واژگونی پژو ۴۰۵ با رانندگی نوجوان ۱۴ساله در محور چالانچولان گفت: والدین این نوجوان به مراجع قضایی معرفی شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، برابر اعلام پلیسراه استان عصر امروز یک دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ در محور چالان چولان به دلیل عدم توانایی راننده در کنترل و مهار وسیله نقلیه از مسیر اصلی جاده منحرف و واژگون شد.
بر اساس این گزارش، مأموران پلیسراه پس از حضور در محل حادثه و بررسیهای اولیه دریافتند راننده خودرو یک نوجوان ۱۴ساله بوده که بدون داشتن گواهینامه و بدون اطلاع و اجازه خانواده، سوئیچ خودرو را برداشته و اقدام به رانندگی کرده است.
خوشبختانه این حادثه هیچگونه تلفات و صدمات جانی در پی نداشته، اما بررسیها نشان میدهد این اقدام خطرناک میتوانست منجر به وقوع حادثهای تلخ و جبرانناپذیر برای راننده و سایر کاربران جاده شود.
در ادامه، باتوجهبه سهلانگاری والدین در نگهداری و مراقبت از وسیله نقلیه و فراهمشدن شرایط استفاده غیرمجاز از خودرو توسط فرزندشان، پروندهای تشکیل و والدین این نوجوان برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.
پلیس لرستان ضمن هشدار به خانوادهها تأکید کرد: والدین باید نسبت به نگهداری سوئیچ خودرو و موتورسیکلت در محل امن و دور از دسترس کودکان و نوجوانان اهتمام جدی داشته باشند و از هرگونه اجازه یا زمینهسازی برای رانندگی افراد فاقد گواهینامه جلوگیری کنند.
بیتوجهی به این موضوع میتواند علاوه بر به خطر انداختن جان فرزندان و شهروندان، مسئولیتهای قانونی و قضایی برای والدین در پی داشته باشد.
هفته گذشته هم پلیس لرستان یک خودرو که راننده آن کودک ۹ ساله بود را متوقف کردند.