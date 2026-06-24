چهارم تیر سالروز حماسه پد خندق ؛
عملیات پد خندق مظلومیتی از جنس عاشورا
حماسه پد خندق، اوج ایثار و از خودگذشتگی دلیر مردان کهگیلویه و بویراحمد در دوران دفاع مقدس بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، روزهای آخر جنگ ، زمانی که عراق به جزایر مجنون حمله کرد و نیروهای خود را برای بازپس گیری این منطقه وارد عمل کرد، پس از گرفتن فاو از رزمندگان ایران اسلامی، اقدام به گرفتن جزایر مجنون شمالی و جنوبی کرد جزایری که تیپ ۴۸ فتح استان کهگیلویه و بویراحمد مسئولیت محافظت از آنها را بر عهده داشت.
گردانهای حضرت رسول، امام علی (ع) و گردان شهدا از گردان های زیر مجموعه تیپ ۴۸ فتح استان کهگیلویه و بویراحمد در این محور مستقر بودند و وقتی دشمن برای پسگیری منطقه حمله کرد بسیاری از تیپها و لشکرها از منطقه و جزایر مجنون عقبنشینی کردند ولی تیپ ۴۸ فتح جانانه ایستاد و عقبنشینی نکرد.
هلیکوپترها و هواپیماهای دشمن منطقه را زیر آتش گرفته و قایقهای توپدار مجهز به مسلسل به اضافه چندین تیپ و لشکر از زمین و دریا ،نیروهای تیپ ۴۸ را مورد هجوم قرار دادند به گونهای که فرزندان این استان از هر طرف محاصره شدند.
در عملیات پد خندق ، تیپ ۴۸ فتح به مدت ۱۶ ساعت به مقابله با دشمن بعثی پرداخت که در نهایت با شهادت تعداد زیادی از افراد تیپ و اسارت عدهای از آنها نبرد پایان یافت.