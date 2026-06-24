عزاداری مردم لرستان در تاسوعای حسینی
در نهمین روز از ماه محرم و به یاد مظلومیت حضرت عباس علیه السلام مردم لرستان با حضور در خیابانها به عزاداری پرداختند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان
، همزمان با روز تاسوعای حسینی سراسر استان لرستان یکپارچه سیاهپوش و عزادار شهادت سرور و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و یاران باوفایش بود.
عزاداران حسینی با حرکت دستهها سینهزنی و زنجیرزنی، بر مصائب وارد شده بر خاندان عصمت و طهارت اشک ماتم ریختند.
شرکتکنندگان در این مراسم با اشاره به جایگاه والای حضرت ابوالفضل العباس (ع) در فرهنگ عاشورا، وفاداری، غیرت، ایثار و ولایتمداری را مهمترین درس مکتب حضرت عباس (ع) برای جامعه امروز دانستند.