صدور اسناد مالکیت برای ۵۳ هزار هکتار از اراضی اندیمشک
مدیر جهاد کشاورزی اندیمشک از تعیین تکلیف ۵۳ هزار هکتار از اراضی این شهرستان با صدور اسناد مالکیت برای این اراضی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان خوزستان، محمدجعفر آفرین گفت: پس از ۷۰ سال و با پیگیریهای مستمر قلاوند نماینده مردم اندیمشک در مجلس شورای اسلامی، برای نخستین بار ۶۳ پلاک به مساحت ۵۳ هزار هکتار از اراضی شهرستان اندیمشک تعیین تکلیف و رفع تداخل گردیده که منتج به دریافت ابلاغ و نقشه نهایی از کمیسیون رفع تداخلات استان شدهاند.
وی افزود: روند اجرایی صدور اسناد تک برگ مالکیت اراضی با همکاری مدیریت جهاد کشاورزی اندیمشک، اداره ثبت اسناد و املاک و منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان از ابتدای سال ۱۴٠۳ در دستور کار قرار گرفت که با سرعت و دقت بیشتر در حال پیگیری مراحل پایانی خود میباشد.
آفرین بیان داشت: تا پایان سال ۱۴٠۵ کلیه پلاکها تعیین تکلیف خواهند شد.
وی میگوید: پلاکها و قریههای تعیین تکلیف شده شامل؛ (گرمامیر بالا ـ لوانک ـ خوشآب ـ بچربلچک ـ مزرعه عباسقلی ـ کول سیاه ـ بول هونی ـ بن بور ـ فاریاب گپ ـ محمدخان ـ چلت ـ حورکه زاغ ـ خانلیله ـ داربلوط ـ ادریسی ـ زوال ـ سرنمک ـ ذره کول ـ شیرین آب ـ دژ مریج ـ سربیشه ـ طولطمر ـ گرمامیر پایین ـ مزرعه پرسیاه ـ مزرعه دره صالح ـ تنباکوکار ـ امیرسیف ـ پیروالی ـ تل کر ـ چم گرداب ـ خرمن جا سوخته ـ دره هوپل ـ دول کنار ـ دول گنجی ـ زالیاب ـ قبربساط ـ میدان کوچک ـ سرچاه ـ چم گاومیشان ـ پاپره ـ پیر گرگان ـ تنوربلند ـ چوله ـ باریکاب ـ جوروند ـ حمام ـ دول دره ـ مزرعه کله برگل ـ فاریاب محسنی - تاک آب - توه لره - جوروند - دره ریسمان - دره کوه - سِوِرک - دول دره - سراشکفت- قلعه دز - گچ بید- کوثر - مزرعه دولگنجی - مزرعه وریزها - میشلان - نوسال - هداب - ده اشکنان) هستند.
لازم به ذکر است کلیه متصرفین و مالکین پلاکهای مذکور میتوانند برای دریافت سند مالکیت شش دانگ به اداره ثبت اسناد و املاک اندیمشک مراجعه نمایند.