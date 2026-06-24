به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان خوزستان، محمدجعفر آفرین گفت: پس از ۷۰ سال و با پیگیری‌های مستمر قلاوند نماینده مردم اندیمشک در مجلس شورای اسلامی، برای نخستین بار ۶۳ پلاک به مساحت ۵۳ هزار هکتار از اراضی شهرستان اندیمشک تعیین تکلیف و رفع تداخل گردیده که منتج به دریافت ابلاغ و نقشه نهایی از کمیسیون رفع تداخلات استان شده‌اند.

وی افزود: روند اجرایی صدور اسناد تک برگ مالکیت اراضی با همکاری مدیریت جهاد کشاورزی اندیمشک، اداره ثبت اسناد و املاک و منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان از ابتدای سال ۱۴٠۳ در دستور کار قرار گرفت که با سرعت و دقت بیشتر در حال پیگیری مراحل پایانی خود می‌باشد.

آفرین بیان داشت: تا پایان سال ۱۴٠۵ کلیه پلاک‌ها تعیین تکلیف خواهند شد.

وی می‌گوید: پلاک‌ها و قریه‌های تعیین تکلیف شده شامل؛ (گرمامیر بالا ـ لوانک ـ خوشآب ـ بچربلچک ـ مزرعه عباسقلی ـ کول سیاه ـ بول هونی ـ بن بور ـ فاریاب گپ ـ محمدخان ـ چلت ـ حورکه زاغ ـ خانلیله ـ داربلوط ـ ادریسی ـ زوال ـ سرنمک ـ ذره کول ـ شیرین آب ـ دژ مریج ـ سربیشه ـ طولطمر ـ گرمامیر پایین ـ مزرعه پرسیاه ـ مزرعه دره صالح ـ تنباکوکار ـ امیرسیف ـ پیروالی ـ تل کر ـ چم گرداب ـ خرمن جا سوخته ـ دره هوپل ـ دول کنار ـ دول گنجی ـ زالیاب ـ قبربساط ـ میدان کوچک ـ سرچاه ـ چم گاومیشان ـ پاپره ـ پیر گرگان ـ تنوربلند ـ چوله ـ باریکاب ـ جوروند ـ حمام ـ دول دره ـ مزرعه کله برگل ـ فاریاب محسنی - تاک آب - توه لره - جوروند - دره ریسمان - دره کوه - سِوِرک - دول دره - سراشکفت- قلعه دز - گچ بید- کوثر - مزرعه دولگنجی - مزرعه وریز‌ها - میشلان - نوسال - هداب - ده اشکنان) هستند.

لازم به ذکر است کلیه متصرفین و مالکین پلاک‌های مذکور می‌توانند برای دریافت سند مالکیت شش دانگ به اداره ثبت اسناد و املاک اندیمشک مراجعه نمایند.