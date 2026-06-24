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سلام بر علمدار کربلا

امروز تاسوعا دل‌ها راهی کربلا شد و نام عباس بر لب‌های عاشقان جاری. تاسوعا روایت وفاداری مردی که تا آخرین نفس پای عهد با امامش ایستاد.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۴/۰۳- ۲۱:۴۲
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برچسب ها: تاسوعا ، محرم ، حضرت عباس(ع) ، عاشورا
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