



به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان ، استاندار لرستان با حضور در مرکز آموزشی درمانی شهید رحیمی از حاج علیرضا قهرمانی، مداح نیکنام و باسابقه خرم‌آبادی عیادت کرد.

سید سعید شاهرخی در این دیدار ضمن آرزوی سلامتی برای این مداح خوش‌نام و مردمی، اظهار داشت: مداحان اهل‌بیت (ع) نقش برجسته‌ای در رونق‌بخشی به مجالس ائمه اطهار و به‌ویژه در دهه‌های محرم داشته‌اند و با ذکر مصیبت و زنده نگه‌داشتن نام معصومین، به تبیین سیره اهل‌بیت (ع) پرداخته‌اند.

وی ادامه داد: حضور باشکوه مردم در سوگ و عزاداری امام حسین (ع) نیز متأثر از مداحی‌های خالصانه و عاشقانه بوده است.

شاهرخی اضافه کرد: مداحان گرانقدر ما همواره منشأ تجمع و حضور ویژه مردم در مجالس عزای اهل‌بیت و اباعبدالله الحسین (ع) بوده‌اند.

استاندار لرستان گفت: یکی از عزیزانی که در این زمینه در لرستان نقش والایی داشتند و نامی آشنا برای ملت ایران هستند، حاج علیرضا قهرمانی است که در دوران انقلاب اسلامی، جنگ تحمیلی ۸ ساله و ایام دفاع مقدس، با صوت زیبا و قرائت دلچسب اشعار دینی و حماسی، همیشه دل‌ها را به سمت کربلا و زنده نگه‌داشتن شعائر دینی رهنمون می‌کردند.