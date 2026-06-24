عیادت استاندار لرستان از مداح اهلبیت «علیرضا قهرمانی»
استاندار لرستان از حاج علیرضا قهرمانی، مداح نیکنام و باسابقه خرمآبادی عیادت کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان
، استاندار لرستان با حضور در مرکز آموزشی درمانی شهید رحیمی از حاج علیرضا قهرمانی، مداح نیکنام و باسابقه خرمآبادی عیادت کرد.
سید سعید شاهرخی در این دیدار ضمن آرزوی سلامتی برای این مداح خوشنام و مردمی، اظهار داشت: مداحان اهلبیت (ع) نقش برجستهای در رونقبخشی به مجالس ائمه اطهار و بهویژه در دهههای محرم داشتهاند و با ذکر مصیبت و زنده نگهداشتن نام معصومین، به تبیین سیره اهلبیت (ع) پرداختهاند.
وی ادامه داد: حضور باشکوه مردم در سوگ و عزاداری امام حسین (ع) نیز متأثر از مداحیهای خالصانه و عاشقانه بوده است.
شاهرخی اضافه کرد: مداحان گرانقدر ما همواره منشأ تجمع و حضور ویژه مردم در مجالس عزای اهلبیت و اباعبدالله الحسین (ع) بودهاند.
استاندار لرستان گفت: یکی از عزیزانی که در این زمینه در لرستان نقش والایی داشتند و نامی آشنا برای ملت ایران هستند، حاج علیرضا قهرمانی است که در دوران انقلاب اسلامی، جنگ تحمیلی ۸ ساله و ایام دفاع مقدس، با صوت زیبا و قرائت دلچسب اشعار دینی و حماسی، همیشه دلها را به سمت کربلا و زنده نگهداشتن شعائر دینی رهنمون میکردند.
شاهرخی بیان کرد: در این ایام عزیز، برای این مداح مردمی و امامحسینی، آرزوی شفا و سلامتی داریم و از درگاه خداوند متعال مسئلت مینماییم که هرچه سریعتر بهبودی کامل را بازیابند و باز هم با صدای دلنشین خود، مجالس عزای سیدالشهدا (ع) را رونق ببخشند.