به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، خانواده زنده یاد سید احمد حسینی از خادمان ابا عبدالله الحسین (ع) قریب هشتاد سال است که در روستای اصلانشاه شهرستان سلسله شب‌های تاسوعا میزبان عزاداران سرور وسالار شهیدان است.



امسال نیز با حضور حجت الاسلام والمسلمین سید احمدرضا شاهرخی نماینده ولی فقیه وامام جمعه خرم آباد ومردم ولایت مدار سلسله با شور وشعور حسینی این مراسم در روستای اصلانشاه شهرستان سلسله برگزارشد.



