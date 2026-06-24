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ای ایران بخوان

«ای ایران بخوان» جمله اب که رهبر شهیدمان سال گذشته در شب عاشورا حسینی گفتند.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۴/۰۳- ۲۲:۰۷
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برچسب ها: ای ایران ، رهبری ، تاسوعا و عاشورا
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