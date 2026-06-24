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فرماندار چهاربرج از احیای تالاب قره قشلاق شهرستان چهاربرج بعد از ۱۵ سال خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، فخرالدین صمدی در بازدید از آخرین وضعیت تالاب قره قشلاق اظهار کرد: این تالاب بعد از بارش ها و انجام ۱۰۰ کیلومتر لایروبی انهار شهرستان بعد از ۱۵ سال احیا شد.
وی با بیان اینکه هم اکنون ۷۰ درصد این تالاب احیا شده است، اظهار کرد: با احیای این تالاب ضمن حضور پرندگان مهاجر شاهد بهبود وضعیت زیست بوم منطقه هستیم.
تالاب قرهقشلاق شهرستان چهاربرج پس از دورهای از خشکی و تهدید زیستمحیطی، با پیگیریهای مستمر استاندار آذربایجانغربی و همراهی دستگاههای اجرایی، جانی دوباره گرفته و به چرخه حیات بازگشته است.
تالاب قرهقشلاق شهرستان چهاربرج که در سالهای اخیر بهدلیل کاهش بارندگیها و اختلال در مسیرهای تامین آب با چالشهای جدی مواجه بوده، در پی بارشهای اخیر و اجرای اقدامات هدفمند، بار دیگر احیا شده و حیات به این زیستبوم ارزشمند بازگشته است.
احیای تالاب قرهقشلاق علاوه بر بازگشت حیات به این اکوسیستم، نقش مهمی در بهبود شرایط زیستمحیطی منطقه، تقویت تنوع زیستی و حمایت از معیشت جوامع محلی ایفا میکند و میتواند بهعنوان الگویی موفق از مدیریت یکپارچه منابع طبیعی در سطح استان مطرح شود.