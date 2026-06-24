استاندار آذربایجان‌غربی با انتقاد از برخی رویه‌های اداری در حوزه ارزی و تجاری، گفت: تصمیمات خلق‌الساعه و مقررات پیچیده نباید به مانعی در مسیر فعالیت‌های اقتصادی تبدیل شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی ، رضا رحمانی در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان با تأکید بر اینکه امور باید بدون ایجاد مانع و بروکراسی اضافی پیش برود، افزود: زمانی که صادرکننده یا فعال اقتصادی در چارچوب قانون فعالیت می‌کند، نباید با تصمیمات سلیقه‌ای و فرآیند‌های پیچیده اداری مواجه شود.

وی همچنین با بیان اینکه هدف نهایی، رونق تولید و حمایت از مردم است، خاطرنشان کرد: قابل قبول نیست تولیدکننده برای حل مسائل خود ناچار به مراجعات مکرر و پیگیری‌های فرسایشی در دستگاه‌های دولتی باشد و مدیران باید در کنار تولیدکنندگان قرار گرفته و برای رفع موانع فعالیت آنان، پیشگامانه اقدام کنند.

استاندار آذربایجان‌غربی به برخی محدودیت‌ها در حوزه ثبت سفارش و تأمین ارز نیز اشاره کرده و افزود: نباید هر موضوعی بهانه‌ای برای توقف فعالیت تولیدکنندگان و تجار شود و مسائل باید به‌صورت کارشناسی و ریشه‌ای بررسی و حل‌وفصل شود.

رحمانی همچنین با تأکید بر ضرورت شفاف‌سازی موانع، اضافه کرد: هرجا مانعی وجود دارد، باید به‌صورت روشن مطرح و برای رفع آن اقدام شود.

وی در پایان اظهار داشت: هدف اصلی، خدمت به مردم است و مسیر تحقق این هدف نیز از حمایت مؤثر از تولید می‌گذرد.