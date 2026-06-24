تولیت آستان قدس رضوی:
حضور ملت ایران در میدان، عامل نا امیدی دشمنان بیرحم
ملت ایران ۱۲۰ روز و شب است که در میدان هستند و دشمنان بیرحم را ناامید ساختند.
رهبر شهید انقلاب گفت: این بنده صالح خدا با وفاداری تمام و کمال بر آرمانهای بلند و نورانی اهل بیت نقطه عطفی در تاریخ بشر رقم زد.
حجت الاسلام و المسلمین مروی افزود: معرفت و خضوع و خشوع در برابر اهل بیت از ویژگیهای رهبر شهید انقلاب بود که باعث عزت و محبوبیت او شد و مطمئنیم مردم در تشییع پیکر رهبری تاریخ ساز خواهند بود.
آیین خطبه خوانی شب عاشورا در صحن پیامبر اعظم حرم مطهر رضوی برگزار شد.
این آیین سنتی ریشهدار و تاریخی است که از دوران صفویه در حرم مطهر رضوی پایهگذاری شده و سالانه در ۲ نوبت، یکی در شب شهادت حضرت ثامنالحجج (ع) و دیگری در شب عاشورای حسینی با شکوه خاصی برگزار میشود.