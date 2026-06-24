ملت ایران ۱۲۰ روز و شب است که در میدان هستند و دشمنان بی‌رحم را ناامید ساختند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، تولیت آستان قدس رضوی امشب در جمع زائران و مجاوران رضوی در مراسم خطبه خوانی شب عاشورا در حرم رضوی گفت:

رهبر شهید انقلاب گفت: این بنده صالح خدا با وفاداری تمام و کمال بر آرمان‌های بلند و نورانی اهل بیت نقطه عطفی در تاریخ بشر رقم زد.

حجت الاسلام و المسلمین مروی افزود: معرفت و خضوع و خشوع در برابر اهل بیت از ویژگی‌های رهبر شهید انقلاب بود که باعث عزت و محبوبیت او شد و مطمئنیم مردم در تشییع پیکر رهبری تاریخ ساز خواهند بود.

آیین خطبه خوانی شب عاشورا در صحن پیامبر اعظم حرم مطهر رضوی برگزار شد.

این آیین سنتی ریشه‌دار و تاریخی است که از دوران صفویه در حرم مطهر رضوی پایه‌گذاری شده و سالانه در ۲ نوبت، یکی در شب شهادت حضرت ثامن‌الحجج (ع) و دیگری در شب عاشورای حسینی با شکوه خاصی برگزار می‌شود.