نگاهی به آیینهای سنتی عزاداری در اشترینان بروجرد
عزاداری مردم اشترینان در محرم و عاشورا به صورت سنتی و ویژه و همراه با آیینهای خاصی برگزار میشود که به دویست سال پیش بر میگردد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان
، عزاداری مردم اشترینان در محرم در چهار محله قدیمی این شهر که عبارتند از کوی بالا، گودرزی، جلایر و مسجد کوچک است شبها برگزار میشود.
عزاداری مردم اشترینان در ایام محرم سینه زنی به روشی خاص و با شور و حال است که از شب اول با تجمع در مسجد هر محله و به راه انداختن دستههای سینه زنی عزاداری میکنند.
هیئتهای عزاداری محرم در اشترینان شبها در مسجد محل خود جمع شده و با حرکت به سوی مسجد محلات دیگر عزاداری و سینه زنی میکنند و این منوال تا شب تاسوعا ادامه دارد.
مردم اشترینان در روز تاسوعا بعد از ظهر نیز به همین شیوه عزاداری کرده و عشق و ارادات آنان به امام حسین (ع) و یاران باوفایش دیدنی میباشد.
در روز عاشورای حسینی، عزاداری مردم اشترینان به اوج خود میرسد و مردم از اوایل صبح با بر پا کردن خیمههای نمادین امام حسین (ع) در هر محله و گل اندود کردن خود به نشانه عزا، آیین ویژه عزاداری عاشورا را در این شهر آغاز میکنند.
نوحهها در روز عاشورا همگی با حزن و اندوه و اشک و ناله همراه است و از معنای قوی و محکم در رثای سید و سالار شهیدان حکایت دارد.
عزاداران عاشورا با سینه زنی، محلات چهار گانه اشترینان را میگردند و عزاداری میکنند.
از دیگر آیینهای عزاداری در اشترینان نواختن ساز چپی است که در لرستان به نشانه عزا اجرا میشود، در اشترینان پیشاپیش هر هیئت نواخته میشود.
عزاداری مردم اشترینان با نزدیک شدن به ظهر عاشورا به اوج و شور حال واقعی خود نزدیک شده و عزاداران با شنیدن صدای اذان آماده اقامه نماز ظهر عاشورا میشوند.
بعد از اقامه نماز ظهر عاشورا عزاداران به دور خیمهها جمع شده و عزاداری خود را با آتش زدن نمادین خیمهها به یاد مظلومیت سالار شهیدان و اصحابش عزاداری کرده و بر سر سینه خود میزنند.
مردم اشترینان در روز عاشورا با طبخ حلیم نذری پذیرای میهمانان و عزاداران حسینی هستند و در ورودی همه خانهها به روی میهمانان و عزاداران باز است.
جمعیت کثیری از شهرها و استانهای اطراف در روز عاشورا به اشترینان سفر کرده و در عزاداری سنتی که در این شهر برگزار میشود شرکت میکنند.