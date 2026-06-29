پخش زنده
امروز: -
۱۶۰۰ هکتار از اراضی شرق اصفهان با هدف مقابله با بیابانزایی به کشت گیاهان مقاوم اختصاص یافت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس کمیسیون اقتصادی، سرمایهگذاری و گردشگری شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: شهرداری با هدف مهار بیابانزایی و کاهش گردوغبار، حدود هزار و ۶۰۰ هکتار از اراضی تحت مالکیت خود در شرق اصفهان را به کشت گونههای گیاهی مقاوم اختصاص و همزمان توسعه شبکههای آبیاری این محدوده را در دستور کار قرار داده است.
عباس حاجرسولیها افزود: هدف از اجرای این طرح، جلوگیری از تبدیل این زمینها به کانونهای تولید گردوغبار و کاهش اثرات بیابانزایی بر مناطق شهری است.
رئیس کمیسیون اقتصادی، سرمایهگذاری و گردشگری شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان اینکه گیاهان کاشتهشده در این محدوده نتایج مطلوبی در کنترل فرسایش بادی و مهار گردوغبار داشتهاند، گفت: توسعه کمربندهای سبز، تقویت پوشش گیاهی، احیای اراضی و مراتع آسیبدیده، مدیریت اصولی منابع آب، استفاده از پساب برای آبیاری، صیانت از حقابههای زیستمحیطی زایندهرود، از مهمترین اقداماتی است که میتواند روند گسترش بیابانزایی را کاهش داده و تابآوری زیستمحیطی اصفهان را افزایش دهد.