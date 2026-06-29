به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ غلامرضا عباسی گفت: در پی دریافت گزارش‌های مردمی مبنی بر فعالیت‌های مشکوک در محدوده کوهستانی منطقه حفاظت‌شده سرخ‌آباد، مأموران یگان حفاظت بلافاصله عملیات پایش و نظارت را آغاز کردند.

وی افزود: کمین در نقاط استراتژیک منطقه، موفق شدند متخلفانی را که در ساعات شب اقدام به قطع غیرمجاز درختان مرتعی کرده بودند، شناسایی و دستگیر کنند.

فرمانده یگان حفاظت اداره کل محیط زیست استان زنجان، گفت: متخلفان برای پنهان ماندن از دید مأموران، چوب‌های حاصل از قطع درختان را زیر توده‌ای از علوفه مخفی کرده و قصد داشتند آنها را با یک دستگاه وانت نیسان از منطقه خارج کنند که با اقدام به‌موقع مأموران موفق نشدند.

وی در پایان با بیان اینکه تمامی ابزار‌های مورد استفاده، خودروی متخلفان و چوب‌های ضبط شده در اختیار مأموران قرار گرفت، گفت: پرونده قضایی متخلفان با دقت پیگیری و به مراجع قانونی ارجاع خواهد شد.

وی همچنین ضمن قدردانی از همکاری شهروندان در اطلاع‌رسانی تخلفات زیست‌محیطی، بر برخورد قاطع با هرگونه تخریب منابع طبیعی در استان تأکید نمود.