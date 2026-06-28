ساماندهی ۲۰۰ موکب کهگیلویه و بویراحمد در اربعین امسال
تاکنون حدود ۲۰۰ موکب در کهگیلویه و بویراحمد دارای مجوز و پروانه فعالیت شدهاند و بخشی از آنها نیز در مرحله تکمیل پرونده قرار دارند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، در نشست ستاد اربعین حسینی استان اهداف، برنامه ها و وظایف دستگاهها و نهادهای عضو ستاد برای شرکت در حماسه جهانی اربعین حسینی تشریح شد.
به گفته محمدی معاون سیاسی امنیتی استاندار بیش از ۲۰۰ موکب برای خدمات رسانی به شرکت کنندگان در اربعین حسینی در مسیر منتهی به کربلای معلی سازماندهی می شود.
جانشین ستاد بازسازی عتبات کهگیلویه و بویراحمد از صدور مجوز ۲۰۰ موکب برای خدمت رسانی به زائران خبر داد.
محمد صادقیفرد با اشاره به روند ساماندهی مواکب گفت: در حال حاضر تعدادی از مواکب در انتظار صدور پروانه هستند و لازم است روند رسیدگی و تعیین تکلیف آنها با سرعت بیشتری انجام شود.
جانشین ستاد بازسازی عتبات و عالیات کهگیلویه و بویراحمد با تأکید بر ضرورت پرهیز از موازیکاری در فعالیتهای ستاد اربعین ادامه داد: جانمایی مواکب و هماهنگی در استفاده از امکانات و تجهیزات باید بهصورت دقیق انجام شود تا از پراکندگی و اتلاف منابع جلوگیری شود.
وی با اشاره به وضعیت مرز شلمچه گفت: این مرز بهعنوان یکی از محورهای مهم تردد زائران اربعین با مشکلاتی در حوزه آب، برق، فاضلاب و اسکان مواجه است و رفع این مشکلات نیازمند همکاری همه دستگاههای اجرایی است.
صادقی ادامه داد: در بخش اسکان، تغذیه و پشتیبانی زائران نیز کمبودهایی وجود دارد و باید کمیتههای تخصصی با هماهنگی بیشتر برای بهبود خدماترسانی اقدام کنند.
وی همچنین بر تأمین امکانات جابجایی از جمله خودروهای سبک و سنگین و اتوبوسها تأکید کرد و گفت: همکاری دستگاههایی مانند دانشگاه علوم پزشکی، آموزش و پرورش و شرکت نفت میتواند نقش مهمی در پشتیبانی از خادمان و زائران داشته باشد.
جانشین ستاد بازسازی عتبات و عالیات کهگیلویه و بویراحمد با تأکید بر لزوم هماهنگی میان کمیتههای ستاد اربعین افزود: هدف اصلی باید ارائه خدمات منسجم، رفع مشکلات زیرساختی و برگزاری هرچه بهتر مراسم اربعین حسینی باشد.
در این نشست نمایندگان موکب داران نیازها و خواسته هایشان را مطرح و خواستار نظارت بیشتر بر فعالیت موکب ها تاکید کردند.
استاندار هم با اشاره به اینکه استان در ارزیابی های سال گذشته رتبه خوبی را کسب کرد؛ خواستار تلاش مشارکت و عزم بیشتر همه دستگاههای عضو ستاد در برپایی باشکوه مراسم اربعین حسینی تاکید کرد.