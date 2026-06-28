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روابط عمومی شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاههای کیش، برنامه پروازی فرودگاه بینالمللی کیش، ۷ تیر را اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، براساس برنامه اعلام شده پرواز فرودگاه کیش، هفتم تیر ۵ پرواز ورودی و ۵ پرواز خروجی در فرودگاه کیش تردد خواهند کرد.
پروازهای تهران ساعت ۸:۰۵، اصفهان ساعت ۱۲:۳۵، تهران ساعت ۱۲:۴۵، مشهد ساعت ۱۵:۱۵ و شیراز ساعت ۱۸:۴۵ وارد فرودگاه کیش میشوند.
پروازهای اصفهان ساعت ۹:۰۵، مشهد ساعت ۱۰:۱۵، تهران ساعت ۱۴:۳۰، شیراز ساعت ۱۶:۱۵ و تهران ساعت ۱۶:۴۵ فرودگاه کیش را ترک میکنند.
مسافران برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانند با شماره تلفن ۴ و ۴۴۴۸۵۵۰۱ با پیش شماره ۰۷۶ تماس بگیرند.