به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، روابط عمومی سازمان منطقه آزاد کیش، اعلام کرد: ۸ شناور مسافربری از ساعت‌های ۶:۳۰، ۷:۱۵، ۸:۳۰، ۱۰:۳۰، ۱۲:۳۰، ۱۴:۳۰، ۱۷ و ۱۹:۳۰ از بندر کیش به سمت چارک و ۸ شناور نیز از بندر چارک به سمت کیش در ساعت‌های ۷، ۸:۳۰، ۱۰، ۱۱:۳۰، ۱۳، ۱۴:۳۰، ۱۶ و ۱۷:۳۰ به مسافران خدمات رسانی می‌کنند.

مسافران می‌توانند برای تهیه بلیت به پایگاه رسمی اداره کل بنادر کیش به نشانی ticket.kishports.com مراجعه کنند.

️برنامه حرکت شناور‌های حمل خودرو (لندینگ‌کرافت) یکشنبه کیش ساعت ۵ تا ۱۷ بندر آفتاب به کیش ساعت ۴:۳۰ و ۱۰ و از کیش به بنادر چارک و آفتاب ساعت ۷ تا ۱۴ انجام خواهند شد.