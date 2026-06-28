صدها نفر در استکهلم پایتخت سوئد در اعتراض به حملات رژیم صهیونیستی به نوار غزه تظاهرات کردند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ تظاهرات کنندگان در اعتراض به محدودیت‌ها برای ورود کمک‌های بشردوستانه به غزه، در میدان اودنبلان تجمع کردند.

آنها مخالفت خود با عملیات نظامی رژیم صهیونیستی در نوار غزه و نقض آتش بس در این باریکه را اعلام کردند.

تظاهرات کنندگان، پلاکارد‌هایی با عبارت‌های «کودکان در غزه کشته می‌شوند»، «مدارس و بیمارستان‌ها در معرض بمباران قرار دارند»، «حملات به غزه را متوقف کنید»، «محدودیت‌ها برای ورود مواد غذایی را متوقف کنید»، «اسرائیل باید به توافق صلح پایبندی باشد»، در دست داشتند.

معترضان خواستار توقف فوری حملات به غزهشدند و از دولت سوئد نیز خواستند فروش سلاح به رژیم صهیونیستی را متوقف کند.