مدیرکل منابع طبیعی لرستان بر ضرورت اقدامات لازم برای پیشگیری و کاهش خطرات آتش سوزی در منابع طبیعی و جنگلی استان تأکید کرد.





مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان لرستان افزود: مردم در صورت مشاهده ی هرگونه آتش‌سوزی و تخریب جنگل‌ها،مراتب را با تلفن۱۵۰۴ و ۱۳۹ ی گان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری استان ا طلاع دهند. به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛شیرزاد نجفی با تأکید بر ضرورت تمهیدات لازم برای پیشگیری و کاهش خطرات احتمالی آتش سوزی در منابع طبیعی و جنگلی استان گفت:در لرستان ۷۰۰ هزار هکتار مناطق بحرانی وجود دارد که برای کاهش خطرات احتمالی، به کارگیری دیده بان، ایجاد آتش بُر و اجرای اقدامات پیشگیرانه در دستور کار قرار گرفته است.



لرستان با دو میلیون و ۲۰۰ هزار هکتار عرصه ی ملی یکی از استان های مهم کشور در حوزه ی منابع طبیعی و شهرستان خرم آباد پس از الیگودرز، دومین شهرستان استان از نظر وسعت جنگل ها و مراتع است.



