ضرورت پیشگیری از آتش سوزی در جنگل ها و مراتع لرستان
مدیرکل منابع طبیعی لرستان بر ضرورت اقدامات لازم برای پیشگیری و کاهش خطرات آتش سوزی در منابع طبیعی و جنگلی استان تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان
؛شیرزاد نجفی با تأکید بر ضرورت تمهیدات لازم برای پیشگیری و کاهش خطرات احتمالی آتش سوزی در منابع طبیعی و جنگلی استان گفت:در لرستان ۷۰۰ هزار هکتار مناطق بحرانی وجود دارد که برای کاهش خطرات احتمالی، به کارگیری دیده بان، ایجاد آتش بُر و اجرای اقدامات پیشگیرانه در دستور کار قرار گرفته است.مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان لرستان افزود: مردم در صورت مشاهده ی هرگونه آتشسوزی و تخریب جنگلها،مراتب را با تلفن۱۵۰۴ و ۱۳۹ یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری استان اطلاع دهند.
لرستان با دو میلیون و ۲۰۰ هزار هکتار عرصه ی ملی یکی از استان های مهم کشور در حوزه ی منابع طبیعی و شهرستان خرم آباد پس از الیگودرز، دومین شهرستان استان از نظر وسعت جنگل ها و مراتع است.