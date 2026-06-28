به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ رسانه فرانس اینفو گزارش داد که این موارد مرگ و میر در زمان ارائه خدمات فوریت‌های پزشکی در خانه‌های بیماران و اماکن عمومی روی داده است، در حالیکه در مدت مشابه سال گذشته به طور متوسط هفت مورد مرگ ثبت شده بود.

این آمار شامل مرگ‌های مرتبط با گرمای شدید در بیمارستان‌ها نمی‌شود.

فرانس اینفو اعلام کرد که خدمات فوریت‌های پزشکی همچنین حدود ۳۴۰۰ تماس اضطراری، ۳۰ مورد ایست قلبی و یک بیمار مبتلا به هایپرترمی با دمای بدن ۴۳.۷ درجه سانتیگراد را ثبت کرده است.

به گفته مقامات محلی، مردی روز جمعه پس از شنا در خارج از منطقه تحت نظارت و ساعات تعیین شده، در کانال سن مارتین پاریس غرق شد.

مارینا فراری وزیر ورزش فرانسه جمعه گفت که از زمان شروع موج گرما، ۵۵ مورد غرق شدگی در سراسر فرانسه ثبت شده است که ۶۵ درصد آنها در مناطق غیرمجاز روی داده است.

طبق اعلام بیمارستان‌های دولتی پاریس، چهار مرکز خدمات اورژانس پزشکی که پاریس و بخش‌های مجاور آن را پوشش می‌دهند، طی هفته گذشته افزایش ۸۰ درصدی تماس‌های مرتبط با گرمازدگی را ثبت کرده‌اند، در حالی که مراجعات به اورژانس در مقایسه با یک روز عادی ۳۶ درصد و نسبت به روز قبل ۸ درصد افزایش یافته است.

اداره ملی هواشناسی فرانسه نیز روز شنبه از ادامه هشدار قرمز موج گرما برای ۳۵ بخش این کشور خبر داد و برای ۳۴ بخش دیگر هشدار نارنجی رعد و برق صادر کرد. انتظار می‌رود هشدار‌های هواشناسی در فرانسه تا عصر یکشنبه ادامه داشته باشند.

از سوی دیگر مقامات و رسانه‌های محلی گزارش دادند که گرمای شدید در سراسر جنوب اروپا باعث آتش‌سوزی‌های متعدد جنگلی در فرانسه، یونان و اسپانیا شده است.

در جنوب شرقی فرانسه، آتش‌سوزی جنگلی در کمون کولومارس در نزدیکی نیس در بخش آلپ-ماریتیم روی داد و حدود ۲ هکتار را سوزاند و به ۱۰ خانه آسیب رساند تا اینکه آتش‌نشانان آن را کنترل کردند.

خبرگزاری دولتی آمنا در یونان گزارش داد که آتش‌نشانان در تلاش برای کنترل آتش‌سوزی جنگلی در نزدیکی پترا در منطقه بوئوتیا هستند و این آتش سوزی منجر به هشدار تخلیه اضطراری برای ساکنان محلی شده است.

آتش‌سوزی در یک منطقه کشاورزی و جنگلی روی داد و ۴۵ آتش‌نشان، ۱۳ ماشین آتش‌نشانی، شش هواپیما و یک بالگرد برای خاموش کردن این آتش به محل اعزام شدند.

آتش‌سوزی جداگانه‌ای در اسپاتاری در جزیره اوبویا نیز اواخر روز شنبه تحت کنترل درآمد. خبرگزاری آمنا اعلام کرد که بیش از ۵۰ آتش‌نشان با پشتیبانی هشت هواپیما و سه بالگرد در تلاش برای خاموش کردن سایر نقاط باقی‌مانده هستند.

همچنین، به گزارش خبرگزاری آر تی وی‌ای، آتش‌نشانان در شمال شرقی اسپانیا همچنان در تلاش برای مهار آتش‌سوزی بزرگی در منطقه تاماریته د لیترا و آلکامپل در استان هوئسکا هستند. بر اساس گزارش‌ها این آتش سوزی از روز پنجشنبه آغاز شده و تاکنون بیش از ۴۰۰۰ هکتار را سوزانده است.

این آتش‌سوزی باعث تخلیه حدود ۲۴۰ نفر از ساکنان سه روستا شده است.

موج گرما همچنین شبکه حمل‌ونقل اروپا را با اختلال مواجه کرده است. در بریتانیا بیش از ۷۰۰ پرواز در فرودگاه‌های هیترو و گتویک با تأخیر انجام شد و تقاضا برای اقامت در هتل‌های مجهز به سیستم تهویه مطبوع به‌طور چشمگیری افزایش یافت.

در آلمان نیز گرمای شدید موجب آسیب به برخی زیرساخت‌های ریلی و جاده‌ای شده و شرکت راه‌آهن این کشور امکان لغو رایگان برخی سفر‌ها را برای مسافران فراهم کرده است.

همزمان نظام‌های درمانی نیز تحت فشار قرار گرفته‌اند. گزارش‌ها از صد‌ها مورد مرگ مرتبط با گرما در اسپانیا و افزایش مراجعات اورژانسی در چند کشور اروپایی حکایت دارد. کارشناسان به‌ویژه نسبت به خطرات گرمای شبانه، که فرصت خنک شدن بدن را از بین می‌برد، هشدار داده‌اند.

کارشناسان اقلیم تأکید می‌کنند که چنین موج‌های گرمایی بدون تأثیر تغییرات اقلیمی ناشی از فعالیت‌های انسانی بسیار بعید بود. به گفته آنان، هرچند پس از موج گرمای مرگبار سال ۲۰۰۳ اقداماتی برای سازگاری انجام شده، اما زیرساخت‌های بسیاری از کشور‌های اروپایی همچنان برای مقابله با گرمای مداوم و شدید آمادگی کافی ندارند.