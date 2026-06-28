رئیس سابق حزب سوسیالیست ترقی‌خواه لبنان با انتشار پستی در شبکه اجتماعی «ایکس»، واکنشی نمادین و تامل‌ برانگیز به توافقنامه چارچوب میان لبنان و رژیم صهیونیستی نشان داد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ ولید جنبلاط در این پست، تصویر نقاشی معروف «مربع سیاه» اثر کازیمیر مالیویچ هنرمند مشهور روس را منتشر کرد و در توضیح آن نوشت: «آنچه در این توافق سه‌گانه در شکل و یک‌سویه در محتوا قابل توجه است، غیبت کامل توافق آتش‌بس است.»

این پست جنبلاط در میان جنجال سیاسی گسترده‌ای که پس از اعلام توافقنامه چارچوب بین رژیم صهیونیستی و لبنان به‌وجود آمده، منتشر شده است.

جنبلاط به غیبت کامل توافق آتش‌بس امضا شده در سال ۱۹۴۹ که طی دهه‌ها، مرجعیت حقوقی حاکم بر روابط نظامی میان لبنان و رژیم صهیونیستی به شمار رفته، در توافق جدید اشاره کرده است.

به نوشته لیبانون دیبایت، انتخاب جنبلاط برای نقاشی «مربع سیاه» حامل دلالت‌های نمادین عمیقی است.

این اثر که از مشهورترین آثار هنر انتزاعی در قرن بیستم به‌شمار می‌رود، شامل مربعی سیاه و عاری از هرگونه جزئیات یا عناصر بصری دیگر است. این نقاشی اغلب به‌عنوان تعبیری از خلأ، پایان‌دادن به صفحه‌ای پیشین و گشودن فضایی برای تفسیر‌های متعدد خوانده می‌شود. معنایی که با محتوای انتقادی جنبلاط همخوانی کامل دارد.

جنبلاط در این انتقاد، از غیبت یک مرجعیت اساسی در توافق جدید گلایه کرد و محتوای آن را رویکردی یک‌سویه و بدون توجه به مبانی حقوقی پیشین توصیف نمود، بدون آنکه به‌صراحت به جزئیات بیشتری اشاره کند.

لبنان و رژیم صهیونیستی روز جمعه پس از پنج دور مذاکره و چهار روز رایزنی در واشنگتن با میانجیگری آمریکا، چارچوبی برای توافق در آینده دست یافتند. این چارچوب با حضور «مارکو روبیو» وزیر امور خارجه آمریکا، «ندا حماده معوض» سفیر لبنان در آمریکا و «یخیل لیتر» سفیر رژیم صهیونیستی در واشنگتن به امضا رسید.

بر اساس گزارش پایگاه خبری آمریکایی اکسیوس، این توافق‌نامه، مسیر مذاکرات آتی میان دو طرف را ترسیم کرده و شامل اقدام‌های اجرایی اولیه است. این پایگاه به نقل از یک مقام اسرائیلی اظهار کرد که بر اساس این توافق، رژیم صهیونیستی تا زمان خلع سلاح حزب‌الله، حضور خود را در منطقه امنیتی موسوم به «خط زرد» حفظ خواهد کرد.