رئیس ستاد آیین وداع و تشییع امام شهید در تهران از مردم خواست که سعی کنند در کمترین زمان در آیین حضور یابند تا دیگران هم بیایند و اگر نصف روز باشد، بهتر است؛ به علت اینکه هم خودشان امکان دارد در این ازدحام اذیت شوند و هم فضای کافی برای حضور دیگران نباشد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، به مناسبت برگزاری آیین وداع با امام شهید انقلاب در مصلی امام خمینی تهران، سردار حسن حسن‌زاده در گفتگو با شبکه خبر، توضیح‌هایی درباره برنامه‌ها و تمهیدهای صورت‌گرفته برای این آیین ارائه کرد. متن کامل این گفتگو به شرح زیر است:

مقدمه مجری: در آستانه سیزدهم تیر هستیم و برگزاری مراسم باشکوه و آیین وداع و تشییع پیکر امام شهید که در تهران، قم و مشهد برگزار می‌شود.

سوال: مراسم تهران از ساعت ۶ صبح سیزدهم تیر در مصلی تهران برگزار می‌شود. قبل‌تر از زمان ساعت ۶ صبح سیزدهم تیر که رویداد رسمی نداریم؟

سردار حسن زاده: خیلی کار‌ها برای آماده سازی و مهیا کردن فضای مراسم، مجموعه مصلی، اطراف مصلی داریم. طبیعتا در تهران بعنوان خادمان و زائران رهبر عزیز شهیدمان دو برنامه جامع و بزرگ داریم: یک برنامه آیین وداع و تشییع است که در مصلای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه برگزار می‌شود و یک برنامه مجزا هم داریم که آیین تشییع است و در مکان دیگری برگزار می‌شود. در رابطه با مصلی روز‌های سیزدهم و چهاردهم برای وداع در نظر گرفته شده که ان‌شاالله از ساعت ۶ صبح روز سیزدهم درب‌ها باز می‌شود و مردم عزیزمان می‌آیند در همان محیطی که هر سال وعده داشتند با رهبرشان. یعنی دیدار‌های سالانه امت با رهبری آنجا برگزار می‌شد. این به عبارتی آخرین دیدار امت با رهبر شهید در مصلای تهران شکل می‌گیرد و مراسم وداع تا ساعت ۲۰ روز چهاردهم ادامه پیدا میکند و انشاالله نماز هم همان جا اقامه می‌شود. این برنامه کلی وداع و نماز در مصلی تهران است.

سوال: در این زمان، برنامه‌های مختلفی در مصلی به فراخور اجرا می‌شود؟

سردار حسن زاده: بله یک محل استقرار پیکر‌های مطهر طراحی شد و به اجرا درآمده. الان حدود ۶۰-۶۵ درصد در اجرا پیش رفتیم که ان‌شاالله به‌زودی آماده می‌شود. یک برنامه رسمی هم در مراسم برگزار می‌شود. در کنار آن در رواق‌های مختلف شاهد برگزاری برنامه‌های مختلفی هستیم. ان‌شاالله در آینده کمیته‌هایی که در ذیل این ستاد شکل گرفته مراسم‌ را دنبال می‌کنند و توضیحات دقیق تری می‌دهند. ما در ضمن این که آنجا ۴۸ ساعت برنامه رسمی وداع داریم در کنار آن در بعضی رواق‌ها برنامه‌های دیگری هم ۴۸ ساعت دقیقا اجرا می‌شود. مثلا تلاوت قرآن کریم قاریان یا در جای دیگری یک مجموعه هست شعرا آنجا حضور پیدا می‌کنند. همان شاعران عزیزی که در محضر امام شهیدمان شعر خواندند آنجا ۴۸ ساعت شعرخوانی داریم یا در جای دیگر برنامه‌ای برای کودکان برای نوجوانان هست.

سوال: پیکر مطهر دیگر شهدای خانواده امام شهید هم هستند؟

سردار حسن زاده: بله پیکر مطهر امام شهیدمان و خانواده ایشان در آن جایگاه طراحی شده و آنجا قرار می‌گیرد. در نقطه مرتفعی است که در هر جای محدوده اصلی حیات مصلی و رواق‌ها و بام شبستان هر کس هر کجا قرار بگیرد می‌تواند رویت کند پیکر‌های مطهر را.

سوال: به‌طور طبیعی، جمعیت بسیار زیاد است. توصیه‌ای برای افرادی که می‌آیند، تردد آنان و توقف خودروها دارید؟

سردار حسن زاده: برای همه این‌ها پیش بینی شده. بیش از حدود یک ماه است که برنامه کار این ستاد را شروع کردیم. کمیته‌های متعددی شکل گرفته برای این که همه این طراحی‌ها را بتواند انجام دهد با برآورد‌هایی که از جمعیت صورت می‌گیرد. به لطف خدا می‌دانید این بزرگترین رویداد تاریخی می‌شود. حضور گسترده مردم از تمام اقصی نقاط کشور و قطعا از کشور‌های دیگر حضور پیدا می‌کنند. برنامه‌ای که تا حالا حتما نظیر آن را نداشتیم به لحاظ کمیت و کیفیت می‌طلبد که برنامه ریزی دقیق در تمام شئونات به دقت ریز شویم و کار را دنبال کنیم. طبیعتا مردم مهم‌ترین عامل موثر در اجرا و میزبانی و برنامه ریزی و فعالیت در این برنامه‌ها هستند، اما تمام دستگاه‌های دولتی، اجرایی، فرهنگی، نظامی و انتظامی، مجموعه‌های مدیریت شهری، مجموعه‌های درمانی و خدماتی در این چند وقت برنامه ریزی می‌کنند تا تمهیدات را به خوبی آماده کنند برای این که مردم عزیزمان بتوانند از این فضا استفاده کنند.

مثلا در بحث حمل و نقل تعداد قابل توجهی با ناوگان عمومی یا با خودرو‌های شخصی، خودشان را به تهران می‌رسانند. این‌ها برآورد شده. چند حلقه را از مرکزیت خود مصلی پیش بینی کردند برای این که محدودسازی‌ها هوشمند صورت بگیرد تا حلقه آخری که ورودی‌های تهران است. طبیعتا باید آنجا پایانه‌ها و مجتمع‌های خدماتی زائر یا زائر شهر دیده شود که بتوانند به مردم خدمات دهند. این پیش بینی‌ها شده و حمل و نقل عمومی را در تهران با اتوبوس و مترو، تمام ظرفیت لازم پیش بینی شده است. یا در رابطه با اسکان و پذیرایی که یکی از کار‌های محوری این مراسم است با حضور همه مواکب، هیئت‌ها و همه متقاضیان، نرم افزاری طراحی شده در یک و نیم کیلومتری اطراف مصلی برای وداع، همه خدمات ارائه شود. یا مثلا در مسیر تشییع پیش بینی شده به غیر از آن مسیر‌هایی که جمعیت در آن حضور پیدا می‌کنند در تمام فرعی‌ها تا شعاعی از اماکن استفاده کنند بتوانند خدمات را به مردم عزیزمان عرضه کنند.

سوال: پیش بینی شما چقدر است؟ برآوردی دارید؟

سردار حسن زاده: خیلی اصرار روی عدد و رقم ندارم ولی برآورد‌ها و نظرسنجی‌هایی که شده حداقل‌ها را بین ۱۲ تا ۲۰ میلیون تن برآورد شده است. به هرحال موظف هستیم همه ملزوم‌ها را آماده کنیم برای حضور حداکثری.

چند نکته مهم است. این یک فعالیت و رویداد از همه جهت ملی است. یعنی هر فردی که از هر استانی از درب منزل بیرون می‌آید هم او و هم همه ما در استان‌های مختلف و در تهران یا مشهد یا قم، با همدیگر داریم یک رویداد بزرگ را مدیریت می‌کنیم. مثلا یکی از مولفه‌های مهمی که مدنظرمان است گرما و شدت گرما و گرمازدگی است. ملاحظه‌هایی است که باید رعایت کنند. وقتی در تهران حضور پیدا می‌کنند، جمعیت قابل توجهی است. تمهیدات اندیشیده شده، اما طبیعتا نقطه اجبار داریم که از یک محدوده‌ای دیگر اجازه ندهیم خودرو‌ها بیایند برای این که مردم راحت بتوانند در این مراسم شرکت کنند. باید ملاحظات و توصیه‌هایی که می‌شود مردم عزیزمان به دقت توجه کنند و ان شاالله آنها را رعایت کنند.

اصرار داریم و تاکید می‌کنیم به مردم عزیزمان وقتی تشریف می‌آورند زمان زیاد و طولانی را برای ماندن در تهران انتخاب نکنند. سعی کنند در کمترین زمان در مراسم شرکت کنند و فضا را ایجاد کنند برای این که دیگران هم بتونند بیایند. مثلا اگر می‌شود نصف روز باشد بهتر است تا این که یک روز کامل حضورشان در تهران باشد. یا اگر یک روز باشد بهتر است که دو روز یا سه روز باشد. به خاطر این که هم خودشان امکان دارد در این ازدحام اذیت شوند هم فضای کافی برای حضور دیگران نباشد. در محدوده مصلای تهران همه پیش بینی‌ها صورت گرفته، اما ظرفیت داخل محدود است. الان داریم برنامه ریزی می‌کنیم به گونه‌ای که حتما از جهتی بتوانند وارد شوند زائران و از جهتی خارج شوند. نمی‌توانیم خیلی آنجا ماندگاری جمعیت داشته باشیم.

سوال: چقدر فکر می‌کنید که زمان ببرد؟

سردار حسن زاده: پیش بینی ما این است که در حالت ازدحام بین ۱۵ تا ۲۰ دقیقه زمان می‌برد. یعنی کسی که وارد مصلی می‌شود در آنجایی که پیکر را می‌تواند ببیند و از آنجا عبور می‌کند تا این که از آن فضا خارج شود؛ و توصیه می‌کنم و خواهش می‌کنم که همه همکاری کنند با برنامه‌ای که دارد طرح ریزی می‌شود که از یک جا وارد شویم عبور کنیم. ان شاالله همه در معرض برنامه‌ها و فضای معنوی قرار می‌گیرند. می‌دانید در اربعین حضرت سیدالشهدا علیه‌السلام هم این توصیه به همه شده بار‌ها که به خاطر ازدحام سعی کنیم اصرار نکنیم خیلی ماندگاری داشته باشیم در مکان‌های شلوغ و پرازدحام. بتوانیم با یک سلام معنوی عبور کنیم. اینجا هم خواهش می‌کنم همه همکاری کنند بتوانیم این کار را انجام دهیم.

برآورد کردیم به لحاظ زمان در چهل و هشت ساعت اگر همه همکاری کنند تعداد قابل توجهی از هموطنان عزیز می‌توانند از این فضای معنوی بهره‌مند شوند. تقاضا می‌کنم بعد از محوطه اصلی سریع اطراف آنجا را ترک کنند. پیرامون مصلی پنج مکان‌ها بزرگ اندیشیده شده تحت عنوان زائر شهر یا شهرک‌های زائر که در این مکان‌ها هشت خدمت قابل توجه و البته ضروری پیش‌بینی کردیم. مثلاً محلی برای نماز به عنوان نمازخانه پیش بینی شود. حتماً توزیع آب آشامیدنی مناسب داشته باشیم. حتماً تغذیه مناسب در موکب‌ها باشد. خدمات درمانی آنجا داده شود.

تقاضای ما از زائران محترم این است که از مصلی خارج شدند می‌توانند خودشان را به زائرسرا‌ها برسانند آنجا استراحتی کنند از این خدمات بهره‌مند بشوند و ان‌شاءالله در این محل اسکان شوند و از آن فضا‌ها بتوانند استفاده کنند. این یک توصیه خیلی مهم است و توصیه دیگر اینکه در دمای سی و هشت و سی و نه و درجه هستیم. در فضا‌هایی که پرازدحام هست حرارت و احساس گرما بیشتر می‌شود. مکان‌هایی که نیازی نیست نایستند. مکان پر ازدحام وارد نشوند. سعی کنند زیر سایه تردد کنند. وسایل زیادی همراه خودشان نداشته باشند که در پیاده‌روی اذیت شوند. حتماً بطری آب و یک لیوان آب همراه داشته باشند و یک سایه حداقلی بتوانند برای خودشان ایجاد کنند. شاید مثلاً با چفیه، با یک کلاه و آفتاب‌گیر بتوانند این شرایط را برای خودشان آماده کنند. تاکید می‌کنم که در وداع، به‌خصوص با توجه به ازدحام سعی کنند کودکان و نوزادان را در مکان‌های پرجمعیت و ازدحام نیاورند و شان افراد سالمند را مراعات کنند.

سوال: درباره مسیر تشییع، البته الان دوستان یک مسیر را نمایش دادند که در چند خیابان به صورت عمودی و افقی تقسیم‌بندی شده است. محور‌ها را بفرمایید کجا‌ها پیش‌بینی شده است؟

سردار حسن زاده: یکی از تاکیدهای بسیار زیادی که به ما شده، سلامت مردم است در مراسم تشییع. از طرفی هم می‌دانیم که مردم عزیز بعد از گذشت بیش از سه ماه نزدیک چهار ماه خیلی علاقه‌مندند و عاشق رهبرشان هستند. طبق محاسبات ما تقریباً در هیچ معبر اصلی که از یک نقطه‌ای شروع شود و یک نقطه‌ای مثل نقطه پایان داشته باشد ظرفیت و گنجایش این جمعیت را به هیچ عنوان ندارد. این تجربه جدیدی هم به لحاظ حضور جمعیت با این عدد بالا حدود پانزده تا هجده میلیون می‌خواهیم داشته باشیم و تا جایی که می‌توانیم موانع را از روی زمین برداریم. هیچ معبری پیدا نکردیم که بتواند ظرفیت چهار و نیم میلیون یا در نهایت، پنج میلیون جمعیت را در خودش جا دهد. وقتی این را بارگذاری می‌کنیم در هر معبری، ازدحام خیلی جدی و سنگینی بود و مابقی جمعیت دیگر در معبر اصلی قرار نمی‌گیرند. خواهش می‌کنم هر مسیری که انتخاب کنیم قطعاً بعد از مدتی کاملاً متراکم می‌شود. از یک جایی وقتی وارد هر خیابان اصلی یا فرعی می‌شویم که ازدحام زیاد است نباید خیلی تلاش کنیم به خیابان بعدی برسیم؛ لذا محدوده و محور تشییع، مرکزش خیابان دماوند، خیابان انقلاب، خیابان آزادی و ادامه خیابان شهید لشکری است. محدوده‌ای که از بالا تعیین شده خیابان شهید سلیمانی، خیابان جانبازان، خیابان شهید صیاد شیرازی، خیابان شهید مطهری، خیابان شهید گمنام، خیابان جلال آل احمد، خیابان آیت‌الله کاشانی، خیابان علامه جعفری بعد بزرگراه شهید فهمیده که به سمت غرب کشیده می‌شود و از جنوب هم محدوده این محور خیابان پیروزی، خیابان هفده شهریور، خیابان امیرکبیر، خیابان امام خمینی قدس سره شریف، خیابان یادگار امام، سی متری جی، میدان فتح و بزرگراه شهید متوسلیان محور و محدوده اصلی تشییع است و کارگر شمالی، کارگر جنوبی، مسیر شهید اشرفی اصفهانی به سمت جنوب و مسیر آیت‌الله سعیدی به سمت شمال مسیر‌های دیگری هستند.

سوال: روز پانزدهم تیر، آیین تشییع در تهران از چه ساعتی آغاز می‌شود و آیا پایانی برای آن در نظر گرفتید؟ تا چه ساعتی ادامه دارد؟

سردار حسن زاده: ساعت شروع آن را می‌توانیم تعیین کنیم که بنا داریم اوایل صبح باشد، هم در تشییع هم در وداع، ملاحظه خنکی هوا و حضور مردم عزیزمان را داریم. ساعت شش صبح را به عنوان ساعت شروع و آغاز داریم. طبیعتا از قبل از آن مردم عزیزمان می‌آیند و چون هوا خنک است، خیلی جای نگرانی نیست تا زمان پایان. در چنین مراسمی نمی‌توانیم نقطه و زمان پایان در نظر بگیریم. با تمهیدهایی که اندیشیده می‌شود، امیدواریم تا غروب، مراسم داشته باشیم، اما به هر حال مردم عزیزمان بدانند، چه در مراسم وداع، چه در مراسم تشییع، هر موقع مراسم به پایان برسد، باید آرامش خود را حفظ کنند. تخلیه چنین جمعیتی از معابر تهران، زمان‌بر است؛ نباید عجله کنند و باید با طمأنینه (آرامش) بروند.

مراسم نماز هم در روز دوم وداع در برنامه هست که باز با در نظر گرفتن گرمای هوا و ملاحظه همه مردم عزیز برنامه‌ریزی کردیم. ان‌شاءالله در صبح روز چهاردهم، نماز اقامه شود که اطلاعیه‌های زمان دقیق و چگونگی آن از طرف ستاد، صادر می‌شود، اما صبح هر ساعتی نماز اقامه شود، مراسم وداع تا ساعت ۲۰ ادامه دارد.

سوال: سیزدهم و چهاردهم و پانزدهم، تهران تعطیل است؟

سردار حسن زاده: سیزدهم و چهاردهم و پانزدهم، تهران و پانزدهم، کل کشور تعطیل است و در قم به غیر از پانزدهم، آن روز هم که آنجا تشییع هست (۱۶ تیر) تعطیل است. برنامه‌های تشییع، پس از تهران در روز ۱۷ تیر در عتبات عالیات و روز ۱۸ تیر در مشهد مقدس برگزار خواهد شد و در این روز نیز مشهد تعطیل خواهد بود.