چند روز پس از زمین‌لرزه‌های قدرتمند پیاپی که باعث ویرانی و تلفات انسانی گسترده در بخش‌هایی از ونزوئلا شد، زمین‌لرزه‌ای به قدرت ۵.۶ ریشتر منطقه آراگوآ این کشور را دوباره لرزاند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ هنوز گزارشی از خسارات و تلفات احتمالی یا هشدار سونامی پس از این زلزله روز شنبه منتشر نشده است.

مقامات در حال نظارت بر وضعیت هستند و ارزیابی‌ها در مناطق آسیب‌دیده ادامه دارد. آخرین زلزله نگرانی‌ها را در مورد بی‌ثباتی مداوم زمین در منطقه افزایش داده است.

زلزله‌های اخیر در بخش‌هایی از شمال ونزوئلا، از جمله مناطق نزدیک کاراکاس و ماراکای احساس شده‌اند و فشار بر سیستم‌های امدادی را که به دلیل زلزله روز چهارشنبه تحت فشار بودند، افزایش داده‌اند.

رئیس مجلس ملی ونزوئلا اعلام کرد که تعداد کشته‌شدگان ۲ زلزله قدرتمند روز چهارشنبه این کشور، به ۱۴۳۰ نفر افزایش یافته است.

برخی گزارش ها حاکی است؛ شمار مفقودان زلزله ونزوئلا به ۶۸ هزار ۹۰۰ تن رسیده است.

ارزیابی‌های اولیه برنامه توسعه سازمان ملل متحد (UNDP) نشان می‌دهد زلزله‌های ونزوئلا علاوه بر تلفات جانی، خسارت‌های اقتصادی مستقیمی معادل ۶ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار به بار آورده‌اند که این رقم برابر با حدود ۶ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور است.

۲ زلزله قدرتمند (با بزرگی ۷.۲ و ۷.۵ ریشتر) که بعدازظهر چهارشنبه ۲۴ ژوئن (سوم تیر) ونزوئلا را لرزاندند، نه تنها به دلیل شدت، بلکه به دلیل سرعت وقوع نیز شگفت‌آور بودند؛ هر ۲ لرزش تنها ۴۰ ثانیه از هم فاصله داشتند و در فاصله چند کیلومتری از یکدیگر ثبت شدند. پدیده‌ای که کارشناسان آن را «زلزله دوگانه» می‌نامند؛ رویدادی غیرمعمول که می‌تواند ظرفیت مخرب یک رویداد تکتونیکی را به میزان قابل توجهی افزایش دهد.

به گفته «لوسیا لوسانو» زلزله‌شناس شبکه ملی لرزه‌نگاری اسپانیا، زلزله دوگانه (دابلت لرزه‌ای) زمانی روی می‌دهد که «دو زلزله با بزرگی بسیار مشابه، در فاصله زمانی بسیار کوتاه و در فاصله مکانی بسیار نزدیک» روی دهند.