واکنش اینفانتینو به تساوی ایران و مصر در جام جهانی
رئیس فدراسیون بینالمللی فوتبال (فیفا) به تساوی ایران و مصر در جام جهانی واکنش نشان داد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، دیدار تیمهای ملی ایران و مصر در چارچوب رقابتهای جام جهانی شنبه صبح در شهر سیاتل برگزار شد و با تساوی یک-یک به پایان رسید.
جیانی اینفانتینو رئیس فدراسیون بینالمللی فوتبال (فیفا) پس از پایان این مسابقه با تمجید از کیفیت بازی گفت: امشب چه بازی اینجا در سیاتل بین ایران و مصر بود. بازی در پایان مساوی شد ولی از دقیقه اول تا آخر بازی احساسات جریان داشت و تمام آن چیزی که فوتبال نیاز داشت، در بازی بود.
وی افزود: تبریک به مصر برای صعود به مرحله بعدی و ایران هم هنوز شانس دارد تا به عنوان یکی از بهترین تیمهای سوم صعود کند.
او ادامه داد: واقعا یک بازی عالی بود. هواداران هر ۲ تیم عالی بودند، چون فوتبال جهان را متحد میکند. این یک جام جهانی حماسی است.