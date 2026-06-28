تیم ملی والیبال ایران در آخرین دیدار هفته دوم لیگ ملت‌ها ۲۰۲۶ به مصاف کوبا می‌رود، تیمی که در هفته دوم با ترکیب کامل در مسابقات حاضر شد.

والیبال لیگ ملت‌ها ۲۰۲۶؛ امروز، تقابل ایران با کوبا

والیبال لیگ ملت‌ها ۲۰۲۶؛ امروز، تقابل ایران با کوبا

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، هفته دوم لیگ ملت‌ها از سوم تا هفتم تیرماه در شهر‌های اورلئان (فرانسه)، گلیویسه (لهستان) و لولیانا (اسلوونی) با ۳۶ دیدار پیگیری می‌شود و تیم ملی والیبال ایران از ساعت ۱۵:۳۰ دقیقه روز یکشنبه هفتم تیرماه در هشتمین دیدار خود در مرحله مقدماتی این رقابت‌ها به مصاف کوبا می‌رود.

تیم ملی والیبال کوبا سابقه حضور در هفت دوره بازی‌های المپیک را در پرونده کاری خود دارد که بهترین عنوان کسب شده این تیم در سال ۱۹۷۶ مدال برنز و مقام سومی است.

این تیم در سال ۱۹۵۶ برای نخستین بار در رقابت‌های قهرمانی مردان جهان شرکت کرد و در ۱۵ دوره حضور موفق به کسب دو مقام نایب قهرمانی در سال‌های ۱۹۹۰ و ۲۰۱۰ و همچنین دو مدال برنز و مقام سومی در سال‌های ۱۹۷۸ و ۱۹۹۸ شده است. این تیم در قهرمانی جهان ۲۰۲۵ در جایگاه بیستم قرار گرفت.

تیم ملی والیبال کوبا سابقه هشت دوره حضور در جام جهانی والیبال را دارد که پنج بار در این مسابقات بر روی سکو رفته است. سال ۱۹۸۹ قهرمان شد، سال‌های ۱۹۸۱، ۱۹۹۱ و ۱۹۹۹ نایب قهرمان و در سال ۱۹۹۷ به مقام سومی و مدال برنز دست یافت.

کوبایی‌ها سابقه ۲۶ دوره حضور در لیگ جهانی والیبال را هم در گنجینه افتخارات خود دارند که یک قهرمانی (۱۹۹۸)، پنج مقام نایب قهرمانی (۱۹۹۱، ۱۹۹۳، ۱۹۹۴، ۱۹۹۷ و ۱۹۹۹) و سه مدال برنز (۱۹۹۵، ۲۰۰۵ و ۲۰۱۲) از جمله عنوان‌های کسب شده این تیم در این رقابت‌ها است. کوبا در سال ۲۰۲۳ برای نخستین بار در لیگ ملت‌ها حضور یافت که در جایگاه سیزدهم قرار گرفت و امسال چهارمین حضور خود در این رویداد مهم را تجربه می‌کند. بهترین جایگاه کوبا در لیگ ملت‌ها رتبه هفتمی سال ۲۰۲۵ است.

تیم کوبا در حال حاضر بدون برد و دو امتیاز در رتبه هجدهم جدول لیگ ملت‌ها قرار دارد و ایران نیز با یک برد و پنج امتیاز در رتبه شانزدهم ایستاده است.

دو بازیکن تیم ملی والیبال کوبا (خاویر کنسپسیون و خوزه ماسو) سابقه بازی در تیم‌های شهداب یزد و پیکان تهران را دارند، بنابراین باید گفت که شناخت کافی از بازیکنان ایران برای این جدال مهم را هم دارند.

دو تیم ایران و کوبا تاکنون در طول تاریخ ۱۲ بار به مصاف یکدیگر رفتند که پنج برد برای ایران و هفت پیروزی برای کوبا ثبت شده است و جدال پیش رو، سیزدهمین رویارویی دو تیم است.

آخرین مسابقه دو تیم ایران و کوبا در مرحله مقدماتی لیگ ملت‌ها ۲۰۲۴ بود که مردان ایران سه بر یک مغلوب حریف شدند و حالا شاگردان روبرتو پیاتزا برای انتقام به مصاف کوبا می‌روند.

هدایت تیم ملی والیبال کوبا را خسوس کروز برعهده دارد و فهرست بازیکنان این تیم در هفته دوم مسابقات لیگ ملت‌ها ۲۰۲۶ به قرار زیر است:

پاسور: کریستین توندیکا، آلبرتو گومز

مدافع میانی: روبرت لندی سیمون، خاویر کنسپسیون، الکسیس ویلسون، تیاگو سوارز

قطر پاسور: خوزه ماسو، آلخاندرو گونزالز

دریافت کننده قدرتی: میگوئل آنخل لوپز، مارلون یانت هررا، سزار کاردناس، نیوالدو دیاز

لیبرو: یوندر گارسیا، یودیل آرچا

فهرست و نتایج دیدار‌های دو تیم ملی والیبال ایران و کوبا در طول تاریخ به قرار زیر است:

۱۹۹۱ (جام جهانی): ایران (صفر) – کوبا (۳)

۱۹۹۸ (قهرمانی جهان): ایران (صفر) – کوبا (۳)

۲۰۰۹ (جام قهرمانان): ایران (یک) – کوبا (۳)

۲۰۱۱ (جام جهانی): ایران (صفر) – کوبا (۳)

۲۰۱۳ (لیگ جهانی): ایران (۳) – کوبا (۲)

۲۰۱۳ (لیگ جهانی): ایران (۳) – کوبا (یک)

۲۰۱۶ (المپیک): ایران (۳) – کوبا (صفر)

۲۰۱۸ (قهرمانی جهان): ایران (۳) – کوبا (یک)

۲۰۱۹ (انتخابی المپیک/بین‌قاره‌ای): ایران (۳) – کوبا (۲)

۲۰۲۳ (لیگ ملت‌ها): ایران (۲) – کوبا (۳)

۲۰۲۳ (انتخابی المپیک): ایران (۲) – کوبا (۳)

۲۰۲۴ (لیگ ملت‌ها): ایران (یک) – کوبا (۳)

۲۰۲۶ (لیگ ملت‌ها): ایران (؟) – کوبا (؟)