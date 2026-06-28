جماعت اسلامی لبنان در واکنش به توافق بیروت و تل آویو، خواستار خروج کامل رژیم صهیونیستی بر اساس جدول زمانی مشخص و با تضمین‌های الزام‌آور بین‌المللی شد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ جماعت اسلامی لبنان در بیانیه‌ای اعلام کرد: با احساس مسئولیت ملی، توافق چارچوبی امضاشده میان لبنان و اسرائیل با میانجیگری ایالات متحده را که شامل موضوعاتی همچون پایان درگیری، ترتیبات امنیتی، گسترش حاکمیت دولت لبنان و بازگشت ساکنان به روستاهایشان است، دنبال کرده‌ایم.

این بیانیه اشاره کرد: جماعت اسلامی، بر پایه اصول ثابت ملی خود، تاکید می‌کند که معیار هر توافقی، حفظ کامل حاکمیت لبنان، تضمین خروج اسرائیل از تمامی سرزمین‌های اشغالی، توقف تجاوزات، آزادی اسرا و فراهم کردن زمینه بازگشت امن و شرافتمندانه آوارگان به مناطق خود است.

جماعت اسلامی لبنان همچنین تاکید کرد که تصمیم‌گیری درباره جنگ و صلح باید در چارچوب دولت و نهاد‌های قانونی لبنان و به دور از هرگونه فشار یا دیکته خارجی، یک تصمیم ملی و مسئولانه باشد.

جماعت اسلامی لبنان تصریح کرد: هرگونه بحث درباره انحصار سلاح در اختیار دولت و گسترش حاکمیت آن، نباید تحت فشار اشغالگر یا تهدید صورت گیرد، بلکه باید از مسیر گفت‌وگوی ملی جدی انجام شود که به تدوین یک راهبرد دفاعی جامع و تقویت توان ارتش برای حفاظت از مرز‌ها و شهروندان منجر شود.

این گروه نسبت به مشروط شدن خروج رژیم صهیونیستی به شروط امنیتی قابل تعویق یا قابل تفسیر هشدار داد و اعلام کرد: پایان اشغالگری باید صرفاً به دلیل ماهیت اشغالگرانه آن باشد، نه به این دلیل که اسرائیل از ترتیبات خاصی احساس اطمینان کرده است.

جماعت اسلامی لبنان همچنین خواستار آن شد که خروج کامل رژیم صهیونیستی بر اساس جدول زمانی مشخص و با تضمین‌های الزام‌آور بین‌المللی و عربی، نقطه آغاز هرگونه روند جدی مذاکره باشد.

در ادامه، جماعت اسلامی از دولت لبنان خواست با انتشار متن توافق و ضمایم آن، به‌ویژه پیوست امنیتی، سازوکار‌های نظارتی و جدول زمان‌بندی استقرار مجدد نیروها، شفافیت کامل را رعایت کند و هرگونه تعهد مهم را برای بررسی به نهاد‌های قانون اساسی کشور ارائه دهد.

این بیانیه تاکید کرد: موضع ما، موضعی ملی و مسئولانه است؛ نه مخالفتی احساسی که لبنان را دوباره به جنگ و انزوا بکشاند و نه پذیرشی شتاب‌زده که آنچه اسرائیل در میدان نبرد به دست نیاورده، در عرصه سیاسی به آن واگذار کند.

این گروه اعلام کرد که ملاک اصلی، تأمین منافع عالی لبنان از طریق حفظ حاکمیت کامل، خروج کامل رژیم صهیونیستی، تشکیل دولتی مقتدر، ارتشی توانمند، وحدت ملی، بازگشت امن آوارگان و بازسازی عادلانه کشور، همراه با مخالفت با هرگونه اشغالگری و تجاوز است.

جماعت اسلامی لبنان در پایان از تمامی جریان‌های سیاسی و مراجع ملی و دینی خواست از هرگونه ادبیات تحریک‌آمیز و تفرقه‌افکنانه پرهیز کنند و بر موضعی واحد و ملی تاکید داشته باشند که ضمن حمایت از دولت و ارتش، از حقوق لبنان دفاع کند، مانع بروز فتنه شود، اشغالگری را رد کند و کشور را وارد جنگی جدید نسازد.