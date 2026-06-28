مشاور وزیر جهاد کشاورزی؛
تجهیز بیش از سه میلیون هکتار زمین آبی کشور به انواع سامانههای نوین آبیاری
مشاور وزیر جهاد کشاورزی و مجری طرح سامانههای نوین آبیاری گفت:سه میلیون و ۲۰۰ هزار هکتار از زمین های آبی کشور تاکنون به انواع سامانههای نوین آبیاری مجهز شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان
؛مشاور وزیر و مجری طرح سامانههای نوین آبیاری در مراسم افتتاح دو طرح سامانههای نوین آبیاری در شهرستانهای ازنا و الیگودرز گفت: تاکنون سه میلیون و ۲۰۰ هکتار از زمین های آبی کشور به انواع سامانههای نوین آبیاری مجهز شدهاند که ۶۰۰ هزار هکتار از این زمین ها با سرمایه گذاری مستقیم کشاورزان اجرا شده است.
فریبرز عباسی با اشاره به ظرفیتهای استان لرستان در اجرای طرح های مشترک با بنیاد علوی افزود:بر اساس ارزیابیهای انجامشده، لرستان یکی از استانهایی است که بیشترین تعداد طرح های مشترک در حال اجرا را با بنیاد علوی دارد و بهخوبی از این ظرفیت برای توسعه ی بخش آب و کشاورزی استفاده میکند.
وی بیان کرد:توسعه ی سامانههای نوین آبیاری یکی از سیاستهای کلان کشور برای افزایش بهرهوری آب است و از زمان تدوین سند چشمانداز ۲۰ ساله تاکنون در برنامههای توسعه مورد تأکید قرار دارد.
مشاور وزیر جهاد کشاورزی افزود: در کشور بیش از یکهزار مشاور و پیمانکار برای ارائه خدمات فنی و مهندسی در حوزه ی اجرای سامانههای نوین آبیاری فعالیت دارند و بیش از ۳۰۰ تولیدکننده داخلی، تجهیزات و لوازم مورد نیاز این سامانهها را تولید میکنند که ایران در این بخش به خودکفایی رسیده و محصولات خود را به ۲۰ کشور جهان صادر میکند.
عباسی با اشاره به اینکه بیش از ۶۵ میلیون هکتار از زمین های جهان تحت پوشش سامانههای نوین آبیاری قرار دارند، بیان کرد: در کشورهای توسعهیافته بیش از ۶۰ درصد اراضی کشاورزی به این سامانهها مجهز هستند.
وی با بیان اینکه ظرفیت اجرای سامانههای نوین آبیاری در همه ی استانهای کشور وجود دارد، تأکید کرد: طرح توسعه ی سامانههای نوین آبیاری، یک طرح مردمی است و مشارکت مردم در همه ی مراحل اجرای آن نقش کلیدی دارد.
عباسی با اشاره به ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۴۰۵ گفت: بر اساس مصوبه ی هیئت وزیران، مردم باید ۵۰ درصد مشارکت مالی در اجرای این طرح ها داشته باشند.
وی بیان کرد: اعتبارات طرح سامانههای نوین آبیاری در سال جاری نسبت به سال گذشته افزایش داشته و سهم لرستان نسبت به سال گذشته، دو و نیم برابر افزایش یافته است.
مشاور وزیر جهاد کشاورزی افزود: استانهایی که از ظرفیت سرمایهگذاران بخش خصوصی و نهادهایی همچون بنیاد علوی استفاده میکنند، در تخصیصها و ارزیابیها از امتیاز بیشتری برخوردار میشوند و استان لرستان در این زمینه عملکرد مطلوبی داشته است.
عباسی با بیان اینکه بخشی از زمین های باقیمانده برای اجرای این سامانهها،زمینهای خرد و پراکنده است،گفت:اجرای طرح در این زمین ها با دشواری بیشتری همراه است و یکپارچهسازی زمین ها از اولویتهای وزارت جهاد کشاورزی به شمار میرود.
وی بیان کرد:سرمایهگذاری در سامانههای نوین آبیاری، متناسب با نوع محصول، شرایط اقلیمی و شیوه آبیاری، طی یک تا سه سال بازگشت خواهد داشت.