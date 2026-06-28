اعزام اکیپ های کارشناسی برای ارزیابی خسارات سیل و تگرگ در مرند
مدیر جهاد کشاورزی مرند از اعزام ۵ اکیپ کارشناسی برای ارزیابی دقیق خسارات سیل و تگرگ در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی،
اسماعیل الهیاری در بازدید از آخرین وضعیت خسارات ناشی از بارش تگرگ در تاریخ ۳ تیرماه در بخشهای یامچی و کشکسرای و سیلاب تاریخ ۵ تیرماه در شهرستان مرند گفت:در بررسیهای صورت گرفته، خسارت جدی به مرغداریها و دامداریهای شهرستان وارد نشده و مشکلات موجود عمدتاً مربوط به انباشت گلولای در مسیر جادههای ارتباطی است که اقدامات لازم جهت بازگشایی و رفع آن در حال پیگیری است.
وی افزود: به منظور برآورد دقیق میزان خسارات وارده به بخش کشاورزی ۵ اکیپ کارشناسی به مناطق حومه مرند، بخش کشکسرای، بخش یامچی و بخش مرکزی اعزام شدهاند و هماکنون مشغول بررسی و آماربرداری از مزارع و باغات آسیبدیده هستند.
وی تاکید کرد: پس از تکمیل این ارزیابیها و جمعبندی نهایی، گزارش خسارات جهت اتخاذ تصمیمات لازم به ستاد حوادث غیرمترقبه فرمانداری شهرستان ویژه مرند منعکس خواهد شد و آمار دقیق خسارات از طریق این ستاد به اطلاع عموم خواهد رسید.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مرند افزود: به اطلاع گندمکاران، جوکاران و همچنین باغدارانی که محصولات خود را بیمه کردهاند میرساند، این عزیزان میتوانند بهصورت انفرادی به صندوق بیمه محصولات کشاورزی مراجعه و تقاضای خود را جهت تشکیل پرونده ارائه نمایند. همچنین برای سایر باغدارانی که محصولات خود را بیمه ننمودهاند، پس از جمعبندی کارشناسان و تصمیمگیری در ستاد مدیریت بحران شهرستان، اطلاعرسانی لازم صورت خواهد گرفت.
الهیاری با اشاره به لزوم اتخاذ تدابیر زیربنایی گفت:به منظور جلوگیری از تکرار چنین حوادثی، مطالعه و اجرای طرحهای موثر از جمله احداث حوضچههای تغذیه مصنوعی و سایر اقدامات آبخیزداری جهت کنترل روانآبها و کاهش خسارات ناشی از سیلابهای احتمالی آینده در اولویت برنامههای این مدیریت قرار گرفته است.