به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ یاسر عبدالرحمن العطا، عضو شورای حاکمیتی و رئیس ستاد ارتش سودان، اعلام کرد که نیرو‌های مسلح این کشور در مسیر تحقق پیروزی کامل در سراسر کشور پیش می‌روند.

العطا روز شنبه در سخنانی در جریان بازدید از یگان زرهی تأکید کرد: «ما از برنامه‌ها و تجهیزات لازم برخورداریم؛ به‌گونه‌ای که با ایمانی عمیق، یقین داریم که پیروز خواهیم شد. ما تمام سرزمین کردفان و دارفور را پاکسازی خواهیم کرد.»

ضو شورای حاکمیتی سودان در ادامه گفت: «ما دشمن خود را کاملاً می‌شناسیم. ما با چنگال شرارتی می‌جنگیم که در قالب عناصر پنهان و مخفیِ صهیونیسم جهانی در رژیم صهیونیستی تجسم یافته است.»

او با اشاره به «دولتی منفور» افزود که همان‌ها هستند که «همه این توطئه‌ها را می‌چینند».

رئیس ستاد ارتش سودان همچنین به «تلاش اطلاعاتی بسیار گسترده از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط، و نیز گزارش‌های بین‌المللی و سازمان ملل» اشاره کرد و گفت: «این همان جنگی است که ما درگیر آن هستیم.»

او از «عناصر پنهانی در پشت پرده» سخن گفت که برای «برهم زدن امنیت و ثبات مردم سودان» فعالیت می‌کنند.

العطا تأکید کرد که «نیرو‌های مسلح سودان در برابر این توطئه ایستاده‌اند، در حالی که مردمشان از آنان پشتیبانی می‌کنند، و به پیروزی دست خواهند یافت و وطن و ملت سودان را تنها نخواهند گذاشت.»