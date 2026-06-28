رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور از توافق ایران و ارمنستان برای توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و مرزی خبر داد و گفت:با اجرای طرح های جاده‌ای، گمرکی و توسعه پایانه‌ها مرز نوردوز به یکی از محور‌های مهم ارتباطی ایران با کشور‌های شمالی تبدیل خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، سید حمید پورمحمدی در جریان بازدید از مرز نوردوز اظهار کرد:در دیداری که با نیکول پاشینیان نخست‌وزیر ارمنستان داشتیم مهمترین موضوع مورد بحث تسهیل ارتباطات و توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل میان دو کشور بود.

وی افزود: در این چارچوب، توسعه مسیر جلفا تا مرز نوردوز و ادامه آن به خاک ارمنستان مورد توافق قرار گرفت و قرار شد دو طرف نسبت به توسعه پایانه‌های مرزی، تقویت همکاری‌های گمرکی و ایجاد یک پل جدید روی رودخانه ارس اقدام کنند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور ادامه داد: در سمت ارمنستان نیز توسعه پایانه مرزی و ارتقای خدمات گمرکی در دستور کار قرار گرفته و طرف ارمنی متعهد شده است مسیر‌های جاده‌ای خود را با سرعت بیشتری تکمیل کند.

پورمحمدی با اشاره به مشکلات گذشته کامیون‌داران در پایانه نوردوز گفت: پیش‌تر رانندگان از محدود بودن ظرفیت این پایانه گلایه داشتند، به همین دلیل وزارت راه و شهرسازی طرح توسعه این پایانه را با اعتباری حدود ۸۰۰ تا ۹۰۰ میلیارد تومان آغاز کرده است که شامل افزایش محدوده زمین، توسعه ورودی‌ها، معابر و ایجاد امکانات جدید خواهد بود.

وی همچنین از توافق برای ایجاد دو پس‌کرانه لجستیکی خبر داد و افزود: بر اساس توافق انجام‌شده میان پایانه مرزی نوردوز و منطقه آزاد جلفا دو پس‌کرانه در مسیر‌های نوردوز به جلفا و نوردوز به تبریز ایجاد می‌شود تا بخشی از خدمات گمرکی در این نقاط ارائه شده و از تراکم در مرز کاسته شود.

معاون رئیس‌جمهور با اشاره به توافقات گمرکی ایران و ارمنستان گفت: ایجاد خط سبز برای عبور سریعتر کامیون‌ها و تبادل داده‌ها و اطلاعات میان گمرکات دو کشور از جمله تصمیمات اتخاذ شده است تا زمان توقف کامیون‌ها در مرز کاهش یابد. همچنین مقرر شد کارگروهی مشترک موضوع عوارض و برخی مسائل اجرایی را بررسی کند.

پورمحمدی با بیان اینکه توسعه این مسیر بخشی از کریدور ارتباطی شمال کشور محسوب می‌شود گفت: این مسیر از جلفا آغاز شده و از نوردوز به ارمنستان متصل می‌شود و در ادامه به آقبند و کلاله و سپس به جمهوری آذربایجان می‌رسد و از این طریق ارتباط ایران با کشور‌های شمالی تقویت خواهد شد.

وی در ادامه به طرح انتقال آب ارس به تبریز و شهر‌های مسیر اشاره کرد و گفت: برای این طرح کد اعتباری از سوی سازمان برنامه و بودجه اختصاص یافته و جلسات متعددی با مسئولان استانی و دستگاه‌های اجرایی برای تامین منابع و اجرای آن برگزار شده است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور تکمیل آزادراه تبریز ـ بازرگان را نیز از دیگر اولویت‌های دولت دانست و افزود: این مسیر نقش مهمی در تسهیل تجارت با ترکیه دارد و تلاش می‌کنیم با سرعت بیشتری تکمیل شود.

پورمحمدی با تاکید بر اهمیت توسعه کریدور‌های ترانزیتی کشور گفت: برای مسیر جلفا تا آقبند محدودیت مالی در نظر گرفته نشده و تنها نیازمند تسریع در اجرای طرح ها هستیم. در همین راستا تیم‌های راهبری و نظارتی تعیین شده‌اند و جلسات ماهانه با مسئولان استانی برای پیگیری پیشرفت طرح‌ها برگزار خواهد شد.

وی ابراز امیدواری کرد با تکمیل این طرح ها، مرز نوردوز به الگویی موفق از همکاری میان دستگاه‌های اجرایی برای توسعه تجارت و ارتباطات منطقه‌ای تبدیل شود.