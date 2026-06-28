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«گادی آیزنکوت» لبنان را «قبرستان سیاسی نخستوزیران» اسرائیل از جمله نتانیاهو خواند و گفت: جبهه لبنان برای «نتانیاهو» یک بنبست خطرناک است که هر روز عمیقتر در باتلاق آن فرو میرود.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ «گادی آیزنکوت» رئیس پیشین ستاد جنگ رژیم صهیونیستی و از چهرههای مخالف «بنیامین نتانیاهو»، در گفتوگو با روزنامه «یدیعوت آحارونوت» با حمله به عملکرد نتانیاهو، تأکید کرد که او بهجای ارائه یک راهبرد روشن، اسرائیل را در جبهههای مختلف بهویژه لبنان، وارد مسیری فرسایشی و پرهزینه کرده و هر روز عمیقتر در این باتلاق سیاسی و امنیتی فرو میرود.
آیزنکوت گفت «نتانیاهو» بیش از آنکه به امنیت و آینده اسرائیل بیندیشد، درگیر ملاحظات شخصی، نگرانی از محاکمه، حفظ ائتلاف حاکم و رقابتهای انتخاباتی است. به گفته او، تصمیمهای اصلی درباره غزه، لبنان و ایران نه بر پایه یک راهبرد منسجم، بلکه تحت تأثیر ملاحظات سیاسی و با تأخیر و تردید اتخاذ میشود.
رئیس پیشین ستاد جنگ رژیم صهیونیستی همچنین تلاش «نتانیاهو» برای پوشاندن شکست هفتم اکتبر از طریق نمایش دستاوردهای نظامی را ناموفق دانست و گفت نخستوزیر اسرائیل میکوشد بهجای پاسخگویی، از فضای جنگ برای تثبیت موقعیت سیاسی خود بهرهبرداری کند.
آیزنکوت در بخش مهمی از سخنانش، جبهه لبنان را برای «نتانیاهو» یک بنبست خطرناک توصیف کرد و گفت لبنان در تاریخ اسرائیل به «قبرستان سیاسی نخستوزیران» تبدیل شده است. او هشدار داد که هرچه نخستوزیر اسرائیل بیشتر در این پرونده فرو برود، هزینه سیاسی و امنیتی سنگینتری نیز متوجه او خواهد شد.
او افزود لبنان تنها یک میدان درگیری نظامی نیست، بلکه عرصهای برای فرسایش سیاسی رهبران اسرائیل است؛ مسیری که پیشتر نیز شماری از نخستوزیران این رژیم را با شکست و بحران روبهرو کرده بود و اکنون «نتانیاهو» نیز در همان مسیر قرار گرفته است.
آیزنکوت درباره جنگ غزه نیز مدعی شد مأموریت ارتش اسرائیل هنوز کامل نشده و باید توان نظامی و ساختار حکومتی «حماس» و «جهاد اسلامی» از میان برود. با این حال، او مدیریت دولت در این جنگ را نیز بدونافق راهبردی روشن توصیف کرد.
او در ادامه، از وضعیت داخلی اسرائیل پس از جنگ هم انتقاد کرد و گفت این رژیم با بحرانهای روانی، اجتماعی و اقتصادی عمیقی مواجه شده و نیروهای ذخیره و خانوادههای آنان زیر فشار شدید قرار دارند.
به گفته آیزنکوت، حملات رسانههای نزدیک به نتانیاهو، فقط عزمش را برای کنار زدن «نتانیاهو» و تغییر مسیر سیاسی اسرائیل بیشتر کرده است.
این اظهارات تصویری از تشدید شکاف در ساختار سیاسی و امنیتی اسرائیل ارائه میدهد؛ شکافی که همزمان با ادامه جنگ در غزه و تنش در مرزهای شمالی، موقعیت «نتانیاهو» را بیش از پیش در معرض فرسایش و بحران قرار داده است.