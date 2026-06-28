پخش زنده
امروز: -
مردم آلبانی برای بیست و هشتمین روز متوالی در مخالفت با اختصاص یک ساحل به طرح گردشگری داماد دونالد ترامپ در تیرانا با شعار «آلبانی فروشی نیست» تظاهرات کردند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ معترضان با حمل بنرها و پلاکاردها در میدان اسکندربیگ تجمع و سپس با پرچمهای آلبانی به سمت دفتر نخست وزیر در بلوار شهدای ملت راهپیمایی کردند.
تظاهرکنندگان پس از سخنرانیها در خارج از ساختمان دفتر نخست وزیر آلبانی، به راهپیمایی در خیابانهای تیرانا ادامه دادند.
معترضان با فروش یک ساحل در زورنک جهت استفاده در یک طرح گردشگری که رسانههای آلبانیایی آن را به جرد کوشنر، همسر ایوانکا ترامپ دختر ترامپ مرتبط میدانند، مخالفت کردند.
گزارشهای رسانهای حاکی از آن است که دفتر دادستانی ویژه تحقیقاتی را در مورد این طرح آغاز کرده است.
با این حال، ادی راما نخست وزیر آلبانی به شبکه سیانان گفت که ادعاهای مطرح شده مبنی بر اینکه طرح زورنک متعلق به خانواده ترامپ است، نادرست است.
ادی راما نخستوزیر آلبانی پیشتر در اظهاراتی به شدت از این تظاهرات که به «انقلاب فلامینگو» معروف شده است، انتقاد کرد و معترضان را «احمق» خواند.
او همچنین با وجود افزایش فشارها، از این طرح گردشگری دفاع کرده و آن را بخشی از تلاش کشورش برای تبدیل شدن به مقصد مهم گردشگری جهانی دانسته است.
از حدود یک ماه پیش، هزاران نفر از شهروندان آلبانی در اعتراض به طرح گردشگری وابسته به جرد کوشنر داماد دونالد ترامپ، در سواحل حساس زیستمحیطی آدریاتیک، نفوذ سرمایهداران نزدیک به کاخ سفید در بالکان و بیاعتنایی دولت آلبانی به محیط زیست دست به تظاهرات زدند.
معترضان آلبانیایی مقابل دفتر نخستوزیر این کشور تجمع کرده و با در دست داشتن نمادهایی از فلامینگوهای صورتی، توقف پروژهای را خواستار شدند که به گفته فعالان محیط زیست، چند صد هکتار از سواحل بکر و زیستگاههای حساس طبیعی در نزدیکی تالاب حفاظتشده ویوسا - نارتا را تهدید میکند.
این طرح از سوی شرکت سرمایهگذاری «افینیتی پارتنرز» وابسته به جرد کوشنر داماد رئیسجمهور آمریکا، دنبال میشود و بخشهایی از آن جزیره سازان و منطقه ساحلی زِوِرنِتس در جنوب آلبانی را دربرمیگیرد.
رویترز ارزش طرح را ۱.۴ میلیارد یورو گزارش کرده و آسوشیتدپرس هم به نقل از دولت آلبانی از سرمایهگذاری چهار میلیارد یورویی سخن گفته است.