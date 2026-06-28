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جنبش امل لبنان ضمن هشدار درباره پیامدهای توافق اخیر با رژیم صهیونیستی، آن را توافقی نامتوازن دانست. جریان آزاد ملی لبنان هم هشدار داد که توافق اخیر با رژیم صهیونیستی، راه را برای تداوم اشغال باز میگذارد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ جنبش امل لبنان از همه مردم لبنان خواست با بالاترین سطح بیداری و وحدت ملی، از گرفتار شدن در طرحهای تفرقهافکنانهی مورد نظر رژیم صهیونیستی پرهیز کنند.
این جنبش در واکنش به توافق دولت بیروت و رژیم تلآویو نیز گفت: این توافق نامتوازن است و موجب تحکیم و تثبیت واقعیتهایی به سود رژیم صهیونیستی میشود.
جنبش امل هشدار داد که این توافق همچنین دربردارنده مخاطرات سیاسی و حاکمیتی است و امکان پذیرش آن وجود ندارد.
جریان آزاد ملی لبنان که ریاست آن را جبران باسیل وزیر خارجه اسبق و داماد میشل عون رئیس جمهور سابق لبنان برعهده دارد، در بیانیهای اعلام کرد که توافق چارچوب، عقبنشینی اسرائیل از اراضی اشغالی لبنان را بهصورت روشن ذکر نکرده و هیچ جدول زمانی مشخصی برای آن تعیین نشده است.
مهمترین جریان مسیحی لبنان افزود که مفاد توافق، روزنهای در اختیار اسرائیل برای مانور و ادامه اشغال اراضی لبنان قرار میدهد.
این جریان ادامه داد که این توافق، توافقنامه آتشبس را که یکی از پایههای اساسی هر راهحل دائمی است، نادیده گرفته است.
جریان ملی آزاد هشدار داد که هر توافقی که از پشتوانه گسترده ملی برخوردار نباشد و برخی بندهای آن موجب اختلاف و فتنه شود، بسیار خطرناک است.