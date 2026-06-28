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سازمان زمین شناسی ژاپن اعلام کرد که زلزلهای به بزرگی ۶.۱ در مقیاس امواج درونی زمین (ریشتر) اوایل روز یکشنبه سواحل استان ایواته را لرزاند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ این زلزله در هاچینوهه استان آئوموری، با شدت ۶ ریشتر ثبت شد. تاکنون هیچ هشدار سونامی صادر نشده است.
بنا بر اعلام سازمان زمین شناسی ژاپن، مرکز زلزله در عمق تقریبی ۴۰ کیلومتری زمین بوده است.
زلزله روز یکشنبه چند روز پس از زلزلهای به بزرگی ۷.۲ ریشتر در شمال ژاپن روی داد.
سازمان زمین شناسی ژاپن از مردم خواسته بود که تا حدود یک هفته پس از آن زلزله، مراقب زلزلههایی با حداکثر شدت لرزهای حدود ۶ ریشتر باشند.
روز جمعه، زلزلهای به بزرگی ۵.۶ ریشتر یاماناشی و استانهای اطراف آن را لرزاند و نگرانیهایی را در مورد احتمال وقوع رانش زمین پس از چند روز باران شدید ایجاد کرد.
در سال ۲۰۱۱ به دنبال زلزله ۹ ریشتری و سونامی در استان فوکوشیما ژاپن ماشینآلات نیروگاه هستهای شماره ۱ فوکوشیما متعلق به شرکت نیروی برق توکیو یکی پس از دیگری از کار افتاد و باعث نشت مواد رادیواکتیو شد. بر اثر وقوع این زلزله، بیش از ۱۵ هزار نفر جان خود را از دست دادند.
هر سال حدود ۱۶۰ زلزله با قدرت بیش از ۵ درجه در مقیاس ریشتر ژاپن روی میدهد.
دلیل اصلی وقوع زمین لرزههای فراوان در ژاپن قرارگیری این کشور در منطقهای موسوم به حلقه آتش اقیانوس آرام است. این منطقه با طول ۴۰ هزار کیلومتر دست کم ۴۵۰ آتشفشان دارد که حدود ۲۶۵ شمار از آنها در مجمع جزایر ژاپن قرار دارد که فعال هستند. این کشور در منطقهای واقع شده که چند صفحه قارهای و اقیانوسی با یکدیگر در تلاقی هستند و انرژی به وجود آمده به شکل زمین لرزه آزاد میشود.