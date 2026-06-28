به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ شبکه تلویزیونی الغد با بیان اینکه آژیر خطر در بحرین به صدا درآمد، افزود که همزمان صدای انفجار‌های مهیب در شهرک عسکر در جنوب منامه شنیده شد.

این شبکه تلویزیونی همچنین به نقل از منابع خبری از حمله پهپادی به اهداف آمریکایی در بحرین خبر داد.

پایگاه خبری قدس الاخباریه نیز گزارش داد که به اهداف آمریکایی در بحرین حمله پهپادی شد و صدای آژیر خطر در آنها به صدا در آمد.

فلسطین الان نیز از به صدا در آمدن آژیر خطر در بحرین پس از اصابت پهپاد‌ها به اهدافشان خبر داد. گزارش‌ها حاکی از آن است که یک حمله پهپادی پایگاه هوایی شیخ عیسی در بحرین را هدف قرار داده است.

وزارت کشور بحرین صدای آژیر خطر در این کشور را تائید کرد.

برخی گزارش‌ها همچنین از فعال شدن آژیر هشدار در کویت حکایت دارند. برخی منابع گزارش می‌دهند که پایگاه اشغالگران آمریکا در کویت هدف حمله پهپادی و موشکی قرار گرفته است.

منابع منطقه ای هم گزارش دادند که پایگاه علی السالم کویت هدف چند موشک بالستیک قرار گرفت. صدای انفجار‌های کویت به حدی مهیب بوده که از عراق شنیده شده است.