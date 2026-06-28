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یکصد و نوزدهمین اجتماع شبانه مردم شهرستان بهارستان با حضور گسترده شهروندان در میدان هفت تیر شهر نسیمشهر و در فضایی آکنده از شور و شعور حسینی و حال و هوای عاشورایی برگزار شد تا بار دیگر جلوهای از همبستگی و وحدت مردمی را به نمایش گذارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شرکتکنندگان در این اجتماع با گرامیداشت ارزشهای نهضت عاشورا و تأکید بر روحیه مقاومت و استقامت ملت ایران، اعلام کردند که مردم ایران همواره با تمام توان در صحنه حضور دارند و در برابر زورگویی، تهدید و فشار دشمنان ایستادگی خواهند کرد.
حاضران در این مراسم با عنوان اینکه ملت ایران در بزنگاههای مختلف تاریخی، انسجام و وحدت خود را به نمایش گذاشته است، تأکید کردند که هیچگاه در برابر زیادهخواهی و فشار قدرتهای سلطهگر تسلیم نشده و از آرمانها و منافع ملی خود عقبنشینی نخواهد کرد.