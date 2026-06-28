تیم‌های کرواسی و انگلیس به ترتیب با برتری برابر غنا و پاناما در دیدار‌های پایانی گروه L راهی مرحله یک شانزدهم پایانی جام جهانی ۲۰۲۶ شدند.

صعود انگلیس و کرواسی؛ غنا به داد ایران نرسید

صعود انگلیس و کرواسی؛ غنا به داد ایران نرسید

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دور سوم و پایانی مرحله گروهی، گروه L جام جهانی ۲۰۲۶ با برگزاری ۲ دیدار همزمان از ساعت ۳۰ دقیقه بامداد امروز (یکشنبه) آغاز شد.

در مهم‌ترین بازی این گروه که نتیجه آن برای صعود تیم کشورمان هم اهمیت داشت، تیم کرواسی و غنا در ورزشگاه فیلادلفیای آمریکا به مصاف هم رفتند.

غنا با یک برد مقابل پاناما و یک تساوی برابر انگلیس صعودش را قطعی کرده بود و در سوی دیگر کرواسی پس از یک برد مقابل پاناما و یک باخت مقابل انگلیس، برای صعود به کسب امتیاز در این بازی احتیاج داشت.

در این بازی، در صورتی که غنا برابر کرواسی به پیروزی می‌رسید، تیم کشورمان می‌توانست به عنوان یکی از تیم‌های سوم برتر راهی مرحله حذفی و دور یک‌شانزدهم نهایی شود.

شاگردان زلاتکو دالیچ با توجه به اینکه در این بازی برد می‌خواستند، از همان دقایق اولیه توپ و میدان را در اختیار داشتند. در سوی دیگر غنا هم با ارائه یک بازی تدافعی، چشم به ضد حمله برای گلزنی داشت.

شوت ولاشیچ در دقیقه ۱۶ با برخورد به تیر دروازه به بیرون رفت تا اولین موقعیت جدی کروات‌ها رقم بخورد.

سرانجام در دقیقه ۳۱، پتار سوچیچ روی یک شوت سنگین از پشت محوطه جریمه دروازه غنا را باز کرد تا کرواسی یک بر صفر جلو بیفتد. این اولین گلی بود که غنا در جام جهانی ۲۰۲۶ دریافت می‌کرد.

نیمه اول با برتری یک بر صفر کرواسی مقابل غنا به پایان رسید.

در آغاز نیمه دوم، غنا برخلاف نیمه اول، رو به جلوتر و تهاجمی بازی را آغاز کرد تا گل خورده را جبران کند.

در دقیقه ۷۳ غنا روی یک ضربه ایستگاهی به گل رسید تا بازی به تساوی کشیده شود. گل دریک لوکاسن ابتدا آفساید اعلام شد، اما پس از بازبینی توسط VAR، داور مسابقه گل را سالم اعلام کرد تا نتیجه یک - یک شود.

خوشحالی غنایی‌ها، اما ۱۰ دقیقه بیشتر طول نکشید و نیکولا ولاشیچ در دقیقه ۸۳ برای دومین بار دروازه غنا را باز کرد تا کرواسی ۲ بر یک جلو بیفتد.

در نهایت کرواسی توانست با نتیجه ۲ بر یک غنا را شکست دهد و با ۶ امتیاز به عنوان تیم دوم گروه L راهی دور حذفی شود.

غنا هم با ۴ امتیاز به عنوان یکی از ۸ تیم برتر سوم راهی یک‌شانزدهم نهایی شد.

در دیگر بازی همزمان گروه L، انگلیس و پاناما در ورزشگاه نیویورک نیوجرسی به مصاف هم رفتند.

انگلیس با یک برد برابر کرواسی و یک تساوی مقابل غنا، با ۴ امتیاز صعودش را قطعی کرده بود و در این بازی با برد به دنبال صدرنشینی و صعود به عنوان تیم نخست بود.

در سوی دیگر پاناما، با ۲ شکست برابر غنا و کرواسی حذف شده بود و بازی با انگلیس یک مصاف تشریفاتی برای آنها بود.

در این دیدار با وجود برتری انگلیس در نیمه اول، توپی از خط دروازه‌ها عبور نکرد تا نبرد سه‌شیر‌ها و پاناما در چهل و پنج دقیقه اول با تساوی بدون گل به پایان برسد.

نیمه دوم، اما ورق برگشت. جود بلینگهام در دقیقه ۶۲ دروازه پاناما را باز کرد تا انگلیس یک بر صفر جلو بیفتد.

در ادامه هم نوبت به همان گلزن همیشگی انگلیسی‌ها رسید و هری کین در دقیقه ۶۷ گل دوم انگلیس را وارد دروازه پاناما کرد.

در نهایت انگلیس توانست با نتیجه ۲ بر صفر پاناما را شکست دهد و با کسب ۷ امتیاز به عنوان تیم اول گروه L راهی مرحله حذفی شود.