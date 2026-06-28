به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حاضران در این آیین یکصدا فریاد زدند: ملت ایران در همه عرصه های مورد نیاز انقلاب از جمله نظامی، علم و فناوری، ورزشی و درعرصه دفاع از مرزها، از ایثار جان و مال خود دریغ نکردند و سبب برافراشته شدن پرچم ایران در جامعه جهانی شدند.

مردم رباط کریم باقدردانی از اقتدار نیروهای مسلح به ویژه در مدیریت تنگه هرمز، پشتیبانی خودرا از فرزندان غیور ملت ایران اعلام کردند.