پخش زنده
امروز: -
هافبک تیم ملی فوتبال انگلیس به عنوان بهترین بازیکن دیدار این تیم با پاناما در مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ انتخاب شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم فوتبال انگلیس بامداد امروز در بازی سوم و پایانی مرحله گروهی گروه L جام جهانی ۲۰۲۶، برابر پاناما به میدان رفت و با نتیجه ۲ بر صفر به پیروزی رسید.
انگلیس با این برد، ۷ امتیازی شد و به عنوان تیم اول راهی دور حذفی و مرحله یکشانزدهم نهایی شد.
جود بلینگهام که در این دیدار گل اول انگلیس را به ثمر رساند و پاس گل دوم را به هری کین داد، در پایان مسابقه به عنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب شد.