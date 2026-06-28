به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم فوتبال انگلیس بامداد امروز در بازی سوم و پایانی مرحله گروهی گروه L جام جهانی ۲۰۲۶، برابر پاناما به میدان رفت و با نتیجه ۲ بر صفر به پیروزی رسید.

انگلیس با این برد، ۷ امتیازی شد و به عنوان تیم اول راهی دور حذفی و مرحله یک‌شانزدهم نهایی شد.

جود بلینگهام که در این دیدار گل اول انگلیس را به ثمر رساند و پاس گل دوم را به هری کین داد، در پایان مسابقه به عنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب شد.