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صد و نوزدهمین اجتماع شبانه مردمی در شهرستان پردیس با حضور پرشور اقشار مختلف مردم این شهر برگزار شد و شرکتکنندگان بر حفظ وحدت، هوشیاری در برابر تحولات منطقه و صیانت از امنیت و منافع ملی تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شرکتکنندگان در این اجتماع، با اشاره به تحولات منطقه و اهمیت حفظ انسجام ملی، وحدت و همدلی را مهمترین پشتوانه امنیت و اقتدار کشور دانستند و بر ضرورت تبعیت از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب تأکید کردند.
مردم پردیس با تاکید بر اینکه امنیت و آرامش امروز کشور حاصل ایثار، هوشیاری و تلاش نیروهای مسلح و همراهی مردم است، تصریح کردند که صیانت از این دستاورد ملی، نیازمند حفظ هوشیاری و انسجام در همه عرصههاست.
حاضران همچنین با اشاره به اهمیت راهبردی تنگه هرمز و جایگاه آن در تأمین منافع ملی، بر ضرورت دفاع از حقوق و منافع جمهوری اسلامی ایران و مقابله با هرگونه تهدید علیه امنیت کشور تأکید کردند.