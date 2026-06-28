دیدار‌های گروه K جام جهانی۲۰۲۶ با شکست ازبکستان برابر جمهوری دموکراتیک کنگو و تساوی پرتغال با کلمبیا به پایان رسید.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ از ساعت ۳ بامداد امروز (یکشنبه) با برگزاری ۲ دیدار همزمان از گروه K پیگیری شد.

در این دیدار‌های همزمان، مسابقه ازبکستان و جمهوری دموکراتیک کنگو با توجه به تاثیرگذاری نتیجه آن در صعود کشورمان به مرحله حذفی، از اهمیت بالایی برخوردار بود.

در صورتی که ازبکستان در این دیدار مساوی می‌کرد یا پیروز می‌شد، تیم کشورمان به عنوان یکی از ۸ تیم برتر سوم راهی مرحله حذفی و یک‌شانزدهم نهایی می‌شد.

دو تیم در شرایطی در فیلادلفیا مقابل هم قرار گرفتند که ازبکستان با توجه به ۲ شکست مقابل کلمبیا و پرتغال تنها در صورت پیروزی با ۷ گل شانس صعود داشت.

در سوی دیگر جمهوری دموکراتیک کنگو که با تساوی مقابل پرتغال و شکست برابر کلمبیا، یک امتیازی بود، برای صعود احتیاج به پیروزی داشت.

بازی را ازبکستانی‌ها بهتر آغار کردند و در همان دقایق اولیه به گل هم رسیدند تا امید‌ها در اردوی ایران برای صعود زنده شود. در دقیقه ۱۰ الدور شومورودوف با یک چیپ دیدنی دروازه جمهوری دموکراتیک کنگو را باز کرد تا ازبکستان یک بر صفر جلو بیفتد.

در ادامه جمهوری کنگو برای جبران گل خورده رو به جلوتر بازی کرد و در دقیقه ۱۷ توسط ناتانائیل امبوکو به گل مساوی رسید. با این حال گل کنگو پس از بازبینی توسط VAR به دلیل خطای بازیکن این تیم مردود اعلام شد.

در نیم ساعت پایانی مسابقه در نیمه اول کنگو اگر چه بیشتر توپ و میدان را در اختیار داشت، اما ازبک‌ها در ضدحمله‌ها خطرناک عمل می‌کردند.

نیمه اول با برتری یک بر صفر ازبکستان برابر جمهوری دموکراتیک کنگو به پایان رسید.

در نیمه دوم فشار جمهوری دموکراتیک کنگو برای جبران گل خورده بیشتر شد و در دقیقه ۶۷ با خطای عبدالقادر خوسانوف روی بازیکن کنگو، داور اعلام پنالتی کرد. یوان ویسا پشت توپ قرار گرفت و در دقیقه ۶۸ و از روی نقطه پنالتی توانست بازی را برای کنگو به تساوی بکشاند.

فشار و حملات کنگو که یک گل دیگر برای صعود به مرحله حذفی می‌خواست در ادامه بیشتر شد. فیستون مایله در دقیقه ۷۸ روی یک پاس عمقی و پشت مدافعان، برای دومین بار دروازه کنگو را باز کرد تا این تیم آفریقایی ۳ بر یک پیش بیفتد. ویسا در اولین دقیقه وقت‌های تلف شده نیمه دوم دبل کرد و نتیجه را ۳ بر یک به نفع کنگو کرد.

در نهایت جمهوری دموکراتیک کنگو توانست با نتیجه ۲ بر یک ازبکستان را شکست دهد. با این نتیجه، کنگو ۴ امتیازی شد و با قرار گرفتن در رده سوم گروه K، به عنوان یکی از تیم‌های برتر سوم راهی مرحله حذفی شد و دومین شانس صعود کشورمان به مرحله یک‌شانزدهم با این نتیجه از دست رفت.

ازبکستان هم با ثبت سومین باخت، بدون امتیاز و قرار گرفتن در رده چهارم گروه، از جام جهانی خداحافظی کرد.

در دیگر بازی گروه K، تیم‌های پرتغال و کلمبیا در ورزشگاه شهر میامی آمریکا به مصاف هم رفتند.

کلمبیا با پیروزی برابر ازبکستان و کنگو پا به این مسابقه گذاشته بود و در طرف دیگر، پرتغال در ۲ بازی قبلی یک تساوی مقابل کنگو و یک پیروزی برابر ازبکستان کسب کرده بود.

بازی با وجود برتری بیشتر پرتغال، اما با حملات خطرناک‌تر کلمبیا دنبال شد. توپی در طول ۹۰ دقیقه از خط دروازه‌ها عبور نکرد تا پرتغال و کلمبیا به تساوی صفر - صفر رضایت بدهند.

کلمبیا با این تساوی ۷ امتیازی شد و به عنوان تیم اول صعود کرد. پرتغال هم ۵ امتیازی شد و به عنوان تیم دوم راهی مرحله یک‌شانزدهم نهایی شد.

در ادامه مسابقات مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶، از ساعت ۵:۳۰ بامداد امروز از دیدار‌های گروه J، آرژانتین به مصاف اردن رفته است و الجزایر و اتریش رو در روی هم قرار گرفته‌اند.