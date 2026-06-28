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تصاویر یک قلاده پلنگ در منطقه جنگلی شکار ممنوع سوادکوه توسط دوربین تلهای محیطبان علی اکبر ایمانی ثبت شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ تصاویر یک قلاده پلنگ در ارتفاعات منطقه جنگلی شکار ممنوع سوادکوه، توسط دوربین تلهای محیطبان علی اکبر ایمانی به ثبت رسید.
این تصاویر که از دل زیستگاههای طبیعی سوادکوه ثبت شده، یکی از بزرگترین پلنگهای مشاهدهشده در این منطقه را به نمایش میگذارد و جلوهای کمنظیر از حیاتوحش ارزشمند مازندران را روایت میکند.
ثبت این تصاویر، نشاندهنده پویایی زیستگاههای طبیعی و اهمیت حفاظت از گونههای شاخص حیاتوحش در مناطق تحت مدیریت محیطزیست است.
منطقه شکار ممنوع سوادکوه به دلیل برخورداری از پوشش جنگلی مناسب و شرایط مطلوب زیستگاهی، یکی از مهمترین زیستگاههای پلنگ ایرانی در مازندران به شمار میرود و ثبت تصاویر این گونه ارزشمند، بیانگر تداوم حضور آن در این منطقه است.